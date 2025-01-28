Политолог считает, что желание Калифорнии выйти из состава США — вовсе не забава

Posted 28 января, 11:11
Published 28 января, 11:11
Modified 28 января, 11:35
Updated 28 января, 11:35
Агентство «Ридус» попросило политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна прокомментировать желание Калифорнии выйти из состава США. Эксперт считает, что к данному заявлению не нужно относиться легкомысленно, так как оно вызвано серьезными противоречиями внутри Соединенных Штатов.
Политолог отметил, что ранее подобные заявления были «любимой забавой калифорнийцев». Подобные идеи в разное время появлялись и в других штатах. Однако речь во всех этих случаях о выходе из состава США не шла. Дело в том, что таким образом штаты выражали протест против политики федерального правительства. В этом случае, по мнению Ордуханяна, к желанию Калифорнии стоит относиться серьезнее, чем просто к протесту. Оно может иметь важное политическое значение, так как разделение внутри США проходит почти по всем сферам жизни. Он напомнил, что Калифорния является пятой экономикой мира.
Собеседник издания рассказал, что одним из главных противоречий между федеральным правительством и данным штатом является борьба нового президента США с нелегальной миграцией. Он отметил, что в Калифорнии находится больше всего мигрантов, а испаноязычная община имеет огромное влияние. В начале 2000-х годов в штате случился демографический перелом и испаноязычное население возобладало. Поэтом местным властям подобные инициативы Трампа не по душе. Также разногласия существуют в вопросах в вопросах экологии, гендерной политики и абортов. По Конституции США федеральные законы находятся выше законов штата, что и оказало влияние на сложившуюся ситуацию.
Ордуханян также допустил, что за желанием Калифорнии отделиться от США стоят влиятельные представители Демократической партии, которые погрязли в коррупции. Он добавил, что Калифорния является весьма либеральным штатом и является козырем в руках демократов, выступающих против нового президента страны.