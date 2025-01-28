Политолог считает, что желание Калифорнии выйти из состава США — вовсе не забава

Политолог отметил, что ранее подобные заявления были «любимой забавой калифорнийцев». Подобные идеи в разное время появлялись и в других штатах. Однако речь во всех этих случаях о выходе из состава США не шла. Дело в том, что таким образом штаты выражали протест против политики федерального правительства. В этом случае, по мнению Ордуханяна, к желанию Калифорнии стоит относиться серьезнее, чем просто к протесту. Оно может иметь важное политическое значение, так как разделение внутри США проходит почти по всем сферам жизни. Он напомнил, что Калифорния является пятой экономикой мира.