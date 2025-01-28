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Posted 28 января, 10:53

Published 28 января, 10:53

Modified 28 января, 11:19

Updated 28 января, 11:19

Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана оценили в 160 миллионов рублей

Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана оценили в 160 миллионов рублей

28 января 2025, 10:53
Фото: «Деловой Красноярск».
Базу «Голдман Групп» на улице Семена Давыдова, 66 бывшего депутата заксобрания Красноярского края и бизнесмена-агрария Романа Гольдмана оценили в 160,6 миллиона рублей. Акт инвентаризации имущества опубликован на сайте «Федресурс».

В описи значатся 17 основных пунктов, среди них: земельный участок в два гектара, 11 зданий и пять сооружений (дорога, теплотрасса, причал, объект электроэнергетики). Все это оценивают в 160,6 млн рублей. Земельный участок стоит 31,9 миллиона, самое дорогое здание на нем — 18,8 миллиона.

Дополнительный пункт — неотделимые улучшения базы, которые, по данным бухгалтерского учета, оценили в 229,8 миллиона рублей.

В карточке на сайте «Федресурсе» отмечают, что инвентаризация другого имущества холдинга продолжается. Сама инвентаризация проводится в рамках банкротства компании, долги которой оцениваются в 2 млрд рублей

В 2022 году эту базу продавали за 150 млн рублей. Помимо вышеперечисленного, там значилась вертолетная площадка.

  • 12 декабря обманутые пайщики кооператива «Агро вклад» экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана записали обращение к прямой линии Владимира Путина. В видео они рассказали о проблемах, с которыми столкнулись во время расследования уголовного дела, которое идет с ноября 2023 года.
  • До этого в МВД сообщили, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допрошено 98% пострадавших. Общая сумма причиненного ущерба — больше 2 миллиардов рублей.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

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