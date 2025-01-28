Промбазу беглого экс-депутата Гольдмана оценили в 160 миллионов рублей

Posted 28 января, 10:53
Published 28 января, 10:53
Modified 28 января, 11:19
Updated 28 января, 11:19
В описи значатся 17 основных пунктов, среди них: земельный участок в два гектара, 11 зданий и пять сооружений (дорога, теплотрасса, причал, объект электроэнергетики). Все это оценивают в 160,6 млн рублей. Земельный участок стоит 31,9 миллиона, самое дорогое здание на нем — 18,8 миллиона.
Дополнительный пункт — неотделимые улучшения базы, которые, по данным бухгалтерского учета, оценили в 229,8 миллиона рублей.
В карточке на сайте «Федресурсе» отмечают, что инвентаризация другого имущества холдинга продолжается. Сама инвентаризация проводится в рамках банкротства компании, долги которой оцениваются в 2 млрд рублей
В 2022 году эту базу продавали за 150 млн рублей. Помимо вышеперечисленного, там значилась вертолетная площадка.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.