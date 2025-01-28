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Posted 28 января, 10:02

Published 28 января, 10:02

Modified 28 января, 10:04

Updated 28 января, 10:04

LADA Vesta

«Ржавеют и ломаются? Нет!»: развеиваем популярные мифы о «Ладе»

28 января 2025, 10:02
Фото: АвтоВАЗ. LADA Vesta
Реклама. ООО «Медведь-Сервис». erid: 2W5zFHKD5wv
Бренд LADA на рынке уже более 50 лет, и за это время успел завоевать доверие россиян. Однако остаются и те, кто с недоверием относится к отечественному производителю.

Сегодня развеем три самых популярных стереотипа и покажем, как на самом деле выглядят современные «Лады», которые могут дать фору иностранным автомобилям. А также расскажем, где приобрести LADA с выгодой до 679 400 ₽ и получить сигнализацию в подарок!

Дилерский центр «Медведь Лада»
Дилерский центр «Медведь Лада». Фото: «Медведь Лада»

Миф 1: LADA — это несовременный бренд

Многие считают, что автомобили LADA устарели, однако это далеко не так. В последние годы бренд сделал значительный шаг вперед в технологическом плане. Например, модели Vesta и Largus оснащены современными системами безопасности, улучшенной шумоизоляцией и электронными ассистентами водителя.

LADA использует новейшие производственные технологии. На заводах компании установлены роботизированные линии, которые обеспечивают высокую точность сборки и минимизируют человеческий фактор. Более того, инженеры бренда активно сотрудничают с международными партнерами, что позволяет внедрять передовые решения в конструкции автомобилей.

Так, например, в моделях LADA Vesta используются инновационные системы безопасности: новые поколения подушек, 3х компонентная система помощи при экстренном торможении, и что самое важное — продуманная конструкция с применением сталей повышенной прочности. В этом плане отечественный производитель не отстает от мировых стандартов. Lada Vesta получила максимальную оценку на краш-тесте от «Авторевю», что говорит о её безопасности и надежности.

Отличительной чертой современных LADA является также улучшенная шумоизоляция. В новых моделях инженеры сделали акцент на жесткости кузова и использовании качественных материалов для снижения шума и вибраций. Для примера, в старой модели Lada Samara «индекс артикуляции», или проще говоря разборчивость речи внутри салона, составлял 48%, в то время как в новой LADA Vesta этот индекс достигает 70-73%. Благодаря чему поездка остается комфортной даже на высоких скоростях.

Системы безопасности в современных моделях LADA
Системы безопасности в современных моделях LADA. Фото: АвтоВАЗ

Миф 2: Автомобили LADA часто ломаются

Надежность — один из ключевых факторов, который учитывают при покупке машины. Современные автомобили LADA значительно превосходят своих предшественников по качеству и долговечности. На производстве внедрены строгие стандарты контроля качества, а допуски при изготовлении двигателей стали в три раза строже, чем раньше.

Сегодня используются более тонкие поршневые кольца, которые обеспечивают лучшую адаптацию к цилиндру, а качественная хонинговка позволяет избавиться от шероховатостей цилиндра, делая работу двигателя более плавной и снижая его износ. Это не только увеличивает срок службы мотора, но и делает его более экономичным.

Компания также развивает свою сервисную сеть. Оригинальные запчасти всегда в наличии, а обслуживанием занимаются только сертифицированные специалисты. Система гарантии позволяет владельцам решать возникающие проблемы быстро и без лишних затрат.

Кроме того, специалисты LADA проходят регулярные обучения и обновляют свои знания о моделях и технологиях. В результате покупатели получают качественный автомобиль с низкими затратами на обслуживание, который прослужит им много лет.

Производство автомобилей LADA
Производство автомобилей LADA. Фото: АвтоВАЗ

Миф 3: Автомобили LADA быстро ржавеют

Еще один распространенный стереотип — это коррозия. Однако еще с 2012 года LADA начала использовать двусторонний оцинкованный стальной лист для защиты внешних панелей кузова. Это решение значительно увеличило устойчивость автомобилей к воздействию окружающей среды.

Проводимые исследования показывают, что современные модели, такие как Vesta и Largus имеют отличные антикоррозийные свойства. Эти автомобили проходят строгие испытания на выносливость, включая тесты в агрессивных климатических условиях. Кроме того, производитель дает гарантию 6 лет на все детали кузова автомобилей LADA от сквозной коррозии.

Также, компания LADA разработала систему защиты, которая включает в себя специальные покрытия и обработки для металлических частей кузова. Все виды подобных работ можно провести в дилерском центре, чтобы дополнительно защитить свой автомобиль.

Конвейер на производстве LADA
Конвейер на производстве LADA. Фото: АвтоВАЗ

Где купить LADA с выгодой до 679400₽?

Надежнее всего приобретать автомобиль в официальном дилерском центре. Ведь это гарантия качества, рекомендованные цены от производителя и выгодные скидки.

Один из крупнейших официальных дилеров LADA в Сибири — «Медведь Лада», который не раз попадал в топ-10 по России. В просторном шоу-руме представлен весь модельный ряд и модификации, более 200 машин в наличии. Сервисная зона получила самое современное техническое оснащение, и оборудована 10 постами обслуживания, что позволяет оказывать все виды услуг по ремонту автомобилей в короткие сроки. Для удобства клиентов предусмотрена большая парковка, комфортная клиентская зона, которая оборудована телевизорами, компьютером для досуга клиентов, бесплатным Wi-Fi и кофе. Дилер предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, таких как тест-драйвы и программа трейд-ин, благодаря которой вы можете обменять свой старый автомобиль на новый с выгодой. Для покупателей предусмотрены различные финансовые решения: рассрочка, кредит и лизинг, что позволяет каждому желающему приобрести автомобиль на удобных условиях.

А сейчас покупка автомобиля стала еще доступнее, ведь Медведь Лада предлагает выгоду до 679 400₽ на приобретение LADA Vesta и сигнализацию в подарок*! Чтобы воспользоваться предложением, оставьте заявку и специалист свяжется с вами.

LADA Vesta
LADA Vesta. Фото: АвтоВАЗ

Внимательное отношение к клиентам и высокая квалификация сотрудников гарантируют комфортное обслуживание. Здесь вы получите не только качественный автомобиль, но и подробную консультацию по всем вопросам, связанным с покупкой и обслуживанием LADA.

Дилерский центр «Медведь Лада» находится в Красноярске по адресу пр. Металлургов, 2М. Получить консультацию можно по телефону +7 (391) 2-902-700 или на сайте «Медведь Лада». Узнать новости о работе дилера можно в соцсетях: ВКонтакте и Одноклассники.

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