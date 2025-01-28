«Ржавеют и ломаются? Нет!»: развеиваем популярные мифы о «Ладе»

Один из крупнейших официальных дилеров LADA в Сибири — «Медведь Лада», который не раз попадал в топ-10 по России. В просторном шоу-руме представлен весь модельный ряд и модификации, более 200 машин в наличии. Сервисная зона получила самое современное техническое оснащение, и оборудована 10 постами обслуживания, что позволяет оказывать все виды услуг по ремонту автомобилей в короткие сроки. Для удобства клиентов предусмотрена большая парковка, комфортная клиентская зона, которая оборудована телевизорами, компьютером для досуга клиентов, бесплатным Wi-Fi и кофе. Дилер предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, таких как тест-драйвы и программа трейд-ин, благодаря которой вы можете обменять свой старый автомобиль на новый с выгодой. Для покупателей предусмотрены различные финансовые решения: рассрочка, кредит и лизинг, что позволяет каждому желающему приобрести автомобиль на удобных условиях.