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Posted 28 января, 06:25

Published 28 января, 06:25

Modified 28 января, 11:53

Updated 28 января, 11:53

Из-за отравлений сотрудников красноярских школ и детсадов проверят на кишечные вирусы

Из-за отравлений сотрудников красноярских школ и детсадов проверят на кишечные вирусы

28 января 2025, 06:25
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk.
Из-за недавних вспышек норовируса в Красноярске и крае персонал пищеблоков в детсадах, школах и санаториях внепланово проверят на кишечные инфекции.

Такое поручение дал председатель правительства края Сергей Верещагин на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 27 января. В учреждениях планируется проводить «утренние фильтры», которые будут выявлять людей с признаками заболеваний.

«Ежегодного медосмотра здесь недостаточно, не лишним будет проверить здоровье персонала сейчас с учетом сезонной динамики к росту кишечных заболеваний. Это совершенно точно снизит эпидемиологические риски в школах, детских садах и санаториях», — заявил председатель правительства.

Еще, по словам Верещагина, будет усилен режим дезинфекции и контроль за приемом на работу персонала пищеблоков.

В Красноярске и крае за последний месяц случилось три вспышки отравления. В красноярском детсаду №271 норовирусом заразились 7 детей. Они заболели не из-за сотрудников учреждения — специалисты выяснили, что дети заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел. В детсаду №15 инфекцию подозревают у восьми детей.

Еще отравились 47 отдыхающих в санатории «Сосновой бор» в Минусинском районе. Первым пяти обследованным установлен диагноз — норовирус. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что отдыхающие заразились через блюда. Источником заболевания стали три сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. В итоге суд на месяц приостановил работу санатория.

«ПМ» выяснил, что такое норовирус и насколько он опасен.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Медицина#Красноярск#Безопасность#Правительство края#Инфекция#Норовирус
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