Из-за отравлений сотрудников красноярских школ и детсадов проверят на кишечные вирусы

Posted 28 января, 06:25
Published 28 января, 06:25
Modified 28 января, 11:53
Updated 28 января, 11:53
Такое поручение дал председатель правительства края Сергей Верещагин на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 27 января. В учреждениях планируется проводить «утренние фильтры», которые будут выявлять людей с признаками заболеваний.
«Ежегодного медосмотра здесь недостаточно, не лишним будет проверить здоровье персонала сейчас с учетом сезонной динамики к росту кишечных заболеваний. Это совершенно точно снизит эпидемиологические риски в школах, детских садах и санаториях», — заявил председатель правительства.
Еще, по словам Верещагина, будет усилен режим дезинфекции и контроль за приемом на работу персонала пищеблоков.
В Красноярске и крае за последний месяц случилось три вспышки отравления. В красноярском детсаду №271 норовирусом заразились 7 детей. Они заболели не из-за сотрудников учреждения — специалисты выяснили, что дети заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел. В детсаду №15 инфекцию подозревают у восьми детей.
Еще отравились 47 отдыхающих в санатории «Сосновой бор» в Минусинском районе. Первым пяти обследованным установлен диагноз — норовирус. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что отдыхающие заразились через блюда. Источником заболевания стали три сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. В итоге суд на месяц приостановил работу санатория.
«ПМ» выяснил, что такое норовирус и насколько он опасен.