Из-за отравлений сотрудников красноярских школ и детсадов проверят на кишечные вирусы

В Красноярске и крае за последний месяц случилось три вспышки отравления. В красноярском детсаду №271 норовирусом заразились 7 детей. Они заболели не из-за сотрудников учреждения — специалисты выяснили, что дети заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел. В детсаду №15 инфекцию подозревают у восьми детей.