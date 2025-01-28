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Posted 28 января, 02:57

Published 28 января, 02:57

Modified 28 января, 02:59

Updated 28 января, 02:59

Суд на месяц закрыл санаторий «Сосновый бор» после массового отравления отдыхающих

Суд на месяц закрыл санаторий «Сосновый бор» после массового отравления отдыхающих

28 января 2025, 02:57
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk.
В Красноярском крае на 30 суток приостановили работу санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По версии следователей, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре рассказали, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали три сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.

Накануне, 27 января, минусинский городской суд принял решение приостановить деятельность санатория на 30 дней.

Ранее стало известно о том, что министерство соцполитики края после массового отравления отменило заезды жителей региона в минусинский санаторий. Речь идет о путевках за счет средств регионального бюджета.

Вместо отдыха в «Сосновом бору» жителям края предложили другие санатории на территории Красноярского края.

  • Ранее в Красноярске в детсаду №271 норовирусом заразились 7 детей. Они заболели не из-за сотрудников учреждения — специалисты выяснили, что в они заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел.
  • «Проспект Мира» выяснил, что такое норовирус и насколько он опасен.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Отравление#Роспотребнадзор#Минусинский район#Санаторий#Санаторий Сосновой бор
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