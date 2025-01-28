Суд на месяц закрыл санаторий «Сосновый бор» после массового отравления отдыхающих

Posted 28 января, 02:57
Published 28 января, 02:57
Modified 28 января, 02:59
Updated 28 января, 02:59
По версии следователей, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре рассказали, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.
Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали три сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.
Накануне, 27 января, минусинский городской суд принял решение приостановить деятельность санатория на 30 дней.
Ранее стало известно о том, что министерство соцполитики края после массового отравления отменило заезды жителей региона в минусинский санаторий. Речь идет о путевках за счет средств регионального бюджета.
Вместо отдыха в «Сосновом бору» жителям края предложили другие санатории на территории Красноярского края.