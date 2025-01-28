Суд на месяц закрыл санаторий «Сосновый бор» после массового отравления отдыхающих

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали три сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.