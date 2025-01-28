В крае осудили владельцев наркоцентра. Людей избивали, лишали сна и еды

Posted 28 января, 10:21
Published 28 января, 10:21
Modified 28 января, 12:40
Updated 28 января, 12:40
По данным СК, в 2015 году трое мужчин организовали в селе Талое Ирбейского района центр социальной помощи «Спарта». Предполагалось, что в нем люди с наркотической или алкогольной зависимостью будут проходить лечение, а за их содержание будут платить родственники или близкие пациентов. Стоимость реабилитации варьировалась от 5 до 20 тысяч рублей.
Однако выяснилось, что до 2017 года лечения пациентам не оказывалось. По версии следствия, их избивали, лишали еды, сна и обливали холодной водой в морозы. Кроме того, пациентов насильно удерживали в центре.
По итогу в отношении трех директоров и двух сотрудников «Спарты» завели уголовное дело по статьям об истязании, лишении свободы и похищении человека. Три директора — это Иван Шишлонов, Денис Шнайдер и Георгий Стариков.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка.
Приговором суда директору «Спарты» назначили 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, двум его заместителям 7 лет лишения свободы в колонии строго режима и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Двум консультантам дали 6 лет в колонии общего режима и 7 лет в колонии строгого режима.
Как уточнили в СК, пропавшую в 2016 году при неизвестных 21-летнюю пациентку центра Мелиссу Пенклиди так и не нашли. Об этой истории мы подробнее писали тут.