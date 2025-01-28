В крае осудили владельцев наркоцентра. Людей избивали, лишали сна и еды

По данным СК, в 2015 году трое мужчин организовали в селе Талое Ирбейского района центр социальной помощи «Спарта». Предполагалось, что в нем люди с наркотической или алкогольной зависимостью будут проходить лечение, а за их содержание будут платить родственники или близкие пациентов. Стоимость реабилитации варьировалась от 5 до 20 тысяч рублей.