В Красноярске 34 ветерана Великой Отечественной стали почетными гражданами

Валентина Самуиловна в 1942 году в возрасте 17 лет после окончания ПТУ по распределению поступила на работу на завод «Красмаш», где 38 лет проработала крановщиком. Во время Великой Отечественной войны она работала в цехе, выпускавшем стволы для пушек, а в мирное время — на производстве по выпуску продукции народного хозяйства. В 1980 году Валентина Самуиловна вышла на заслуженный отдых.