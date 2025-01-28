В Красноярске 34 ветерана Великой Отечественной стали почетными гражданами

Posted 28 января, 10:48
Published 28 января, 10:48
Modified 28 января, 11:42
Updated 28 января, 11:42
В середине января идею сделать каждого ветерана ВОВ почетным гражданином региона и населенного пункта, в котором они живут, выдвинул президент РФ Владимир Путин. На очередной сессии красноярского горсовета, которая пошла 28 января, депутаты официально присвоили звания почетных граждан ветеранам.
«К великому сожалению, годы никого не щадят, наши ветераны уходят. Считаю, этот большой шаг в честь 80-летия Великой Победы сделали в правильном направлении. Это знак уважения и заслуг всем защитникам нашего Отечества», — выступил перед депутатами руководитель фракции ЛДПР Семен Сендерский.
Почти всем из них уже около ста лет. Например, столетие 24 января отпраздновала Валентина Курносова — ее историю пересказал депутат от ЛДПР Максим Плютов, который поздравил ветерана с днем рождения.
Валентина Самуиловна в 1942 году в возрасте 17 лет после окончания ПТУ по распределению поступила на работу на завод «Красмаш», где 38 лет проработала крановщиком. Во время Великой Отечественной войны она работала в цехе, выпускавшем стволы для пушек, а в мирное время — на производстве по выпуску продукции народного хозяйства. В 1980 году Валентина Самуиловна вышла на заслуженный отдых.
«Сегодня мы благодарили Валентину Самуиловну за ее жизненный путь и огромный труд, который она посвятила родному городу и стране! Мне сложно было поверить, что я разговаривал с человеком, которому 100 лет. На самом деле, глядя на Валентину Самуиловну и слушая ее рассказы о жизни так можно подумать, что чуть больше 70 лет. Здоровья Вам, Валентина Самуиловна на долгие годы!», — поздравил ветерана Плютов.