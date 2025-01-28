В Красноярске прошли массовые семейные лыжные гонки

Posted 28 января, 03:50
Published 28 января, 03:50
Modified 28 января, 03:52
Updated 28 января, 03:52
Спортсмены соревновались в выносливости и скорости на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Для самых юных лыжников забеги организовали на 500 метров и 1 километр.
Для удобства лыжников были оборудованы места подготовки экипировки, обогреваемые раздевалки и зоны отдыха. Для гостей и спортсменов развернули полевую кухню с горячим чаем, а для юных участников спортивного праздника работал детский уголок с анимацией.
По уровню организации «Лыжня Роснефти» не уступают профессиональным как в части подготовки, так и в судействе. Трассы оборудованы старт-комплексами, системами снегообразования, современное освещение позволяет проводить вечерние забеги. По итогам номинантами, призерами и победителями стали 138 спортсменов. 19 медалей завоевали одни из самых спортивных нефтяников «РН-Ванкор». Звание самых спортивных ванкорцы подтверждают, регулярно принимая участие в корпоративных, районных, городских, краевых и федеральных спортивных турнирах по различным видам спорта. Только за прошлый год они завоевали более 500 наград в соревнованиях от регионального до всероссийского масштаба.
Корпоративные зимние гонки «Роснефти» уже три года объединяют нефтяников и их семьи по всей стране. В текущем зимнем сезоне в забегах приняли участие около 1000 сотрудников предприятий Компании. Забеги прошли в Уфе и Ангарске, а в феврале состоятся в Нефтеюганске.