В Красноярске прошли массовые семейные лыжные гонки

По уровню организации «Лыжня Роснефти» не уступают профессиональным как в части подготовки, так и в судействе. Трассы оборудованы старт-комплексами, системами снегообразования, современное освещение позволяет проводить вечерние забеги. По итогам номинантами, призерами и победителями стали 138 спортсменов. 19 медалей завоевали одни из самых спортивных нефтяников «РН-Ванкор». Звание самых спортивных ванкорцы подтверждают, регулярно принимая участие в корпоративных, районных, городских, краевых и федеральных спортивных турнирах по различным видам спорта. Только за прошлый год они завоевали более 500 наград в соревнованиях от регионального до всероссийского масштаба.