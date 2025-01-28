prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 03:50

Published 28 января, 03:50

Modified 28 января, 03:52

Updated 28 января, 03:52

В Красноярске прошли массовые семейные лыжные гонки

В Красноярске прошли массовые семейные лыжные гонки

28 января 2025, 03:50
Фото: РН Ванкор.
«Роснефть» организовала корпоративный массовый забег в Красноярске. В «Лыжне Роснефти» — третьей в этом зимнем сезоне, приняли участие более двухсот сотрудников и членов их семей из разных регионов страны.

Спортсмены соревновались в выносливости и скорости на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Для самых юных лыжников забеги организовали на 500 метров и 1 километр.

Фото: РН Ванкор

Для удобства лыжников были оборудованы места подготовки экипировки, обогреваемые раздевалки и зоны отдыха. Для гостей и спортсменов развернули полевую кухню с горячим чаем, а для юных участников спортивного праздника работал детский уголок с анимацией.

По уровню организации «Лыжня Роснефти» не уступают профессиональным как в части подготовки, так и в судействе. Трассы оборудованы старт-комплексами, системами снегообразования, современное освещение позволяет проводить вечерние забеги. По итогам номинантами, призерами и победителями стали 138 спортсменов. 19 медалей завоевали одни из самых спортивных нефтяников «РН-Ванкор». Звание самых спортивных ванкорцы подтверждают, регулярно принимая участие в корпоративных, районных, городских, краевых и федеральных спортивных турнирах по различным видам спорта. Только за прошлый год они завоевали более 500 наград в соревнованиях от регионального до всероссийского масштаба.

Фото: РН Ванкор

Корпоративные зимние гонки «Роснефти» уже три года объединяют нефтяников и их семьи по всей стране. В текущем зимнем сезоне в забегах приняли участие около 1000 сотрудников предприятий Компании. Забеги прошли в Уфе и Ангарске, а в феврале состоятся в Нефтеюганске.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика