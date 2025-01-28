В Красноярске скоро выберут победителей конкурса «Что такое семейное счастье?»

Posted 28 января, 05:08
Published 28 января, 05:08
Modified 28 января, 05:10
Updated 28 января, 05:10
Организованный изданием «Аргументы и факты» при поддержке Фонда культурных инициатив, конкурс собрал более 150 участников из разных регионов России, включая Камчатку, Липецкую и Омскую области, Москву, Нижний Новгород, Самару и Новокузнецк. Большинство работ пришло из Красноярского края. Возраст участников варьируется от 14 лет и старше, особо активное участие в нем приняли молодые люди.
Участники конкурса предоставили множество интересных и трогательных работ, которые отражают разные грани семейного счастья. Времени до конца конкурса осталось совсем мало — он завершится уже 31 января, а жюри подведет итоги и выберет победителей в феврале.
Проголосовать за понравившиеся работы можно по ссылке до 10 февраля.