В Красноярске скоро выберут победителей конкурса «Что такое семейное счастье?»

Организованный изданием «Аргументы и факты» при поддержке Фонда культурных инициатив, конкурс собрал более 150 участников из разных регионов России, включая Камчатку, Липецкую и Омскую области, Москву, Нижний Новгород, Самару и Новокузнецк. Большинство работ пришло из Красноярского края. Возраст участников варьируется от 14 лет и старше, особо активное участие в нем приняли молодые люди.