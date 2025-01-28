prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 05:08

Published 28 января, 05:08

Modified 28 января, 05:10

Updated 28 января, 05:10

В Красноярске скоро выберут победителей конкурса «Что такое семейное счастье?»

В Красноярске скоро выберут победителей конкурса «Что такое семейное счастье?»

28 января 2025, 05:08
Фото: АиФ.
Реклама. ООО «АИФ НА ЕНИСЕЕ». erid: 2W5zFHVWJBJ
В Красноярске уже скоро подойдет к концу конкурс «Что такое семейное счастье?». В нем участвуют творческие работы разных жанров: стихотворения, рассказы, эссе, фотографии, видеоролики и рисунки.

Организованный изданием «Аргументы и факты» при поддержке Фонда культурных инициатив, конкурс собрал более 150 участников из разных регионов России, включая Камчатку, Липецкую и Омскую области, Москву, Нижний Новгород, Самару и Новокузнецк. Большинство работ пришло из Красноярского края. Возраст участников варьируется от 14 лет и старше, особо активное участие в нем приняли молодые люди.

Участники конкурса предоставили множество интересных и трогательных работ, которые отражают разные грани семейного счастья. Времени до конца конкурса осталось совсем мало — он завершится уже 31 января, а жюри подведет итоги и выберет победителей в феврале.

Проголосовать за понравившиеся работы можно по ссылке до 10 февраля.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика