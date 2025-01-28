В Красноярске сотрудники ДПС проехали на красный и протаранили машину

Posted 28 января, 03:46
Published 28 января, 03:46
Modified 28 января, 03:49
Updated 28 января, 03:49
Все произошло накануне вечером, 27 января. Запись инцидента опубликовали в «ЧП Красноярск». На ролике видно, как автомобиль ДПС проезжает на красный и врезается в иномарку.
Как рассказали «ПМ» в Госавтоинспекции, предварительно, водитель «Тойоты» ехал со стороны Северного шоссе с левым поворотом на Караульную на зеленый свет. В этот момент со стороны Линейной в сторону Брянской двигался патрульный автомобиль ДПС.
«Выполняя неотложное служебной задание, автомобиль ДПС двигался на красный с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате произошло ДТП, в котором никто не пострадал. Транспортным средствам причинен материальный ущерб.
Сейчас проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП».
В ГАИ нам пояснили, что инспекторы ехали на Брянскую, где образовался затор из-за ДТП.