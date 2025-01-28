В Красноярске сотрудники ДПС проехали на красный и протаранили машину

Как рассказали «ПМ» в Госавтоинспекции, предварительно, водитель «Тойоты» ехал со стороны Северного шоссе с левым поворотом на Караульную на зеленый свет. В этот момент со стороны Линейной в сторону Брянской двигался патрульный автомобиль ДПС.