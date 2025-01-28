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Posted 28 января, 03:46

Published 28 января, 03:46

Modified 28 января, 03:49

Updated 28 января, 03:49

В Красноярске сотрудники ДПС проехали на красный и протаранили машину

В Красноярске сотрудники ДПС проехали на красный и протаранили машину

28 января 2025, 03:46
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске на улице Караульной произошла авария с участием инспекторов ДПС. Служебный автомобиль протаранил легковушку.

Все произошло накануне вечером, 27 января. Запись инцидента опубликовали в «ЧП Красноярск». На ролике видно, как автомобиль ДПС проезжает на красный и врезается в иномарку.

Видео: ЧП Красноярск.

Как рассказали «ПМ» в Госавтоинспекции, предварительно, водитель «Тойоты» ехал со стороны Северного шоссе с левым поворотом на Караульную на зеленый свет. В этот момент со стороны Линейной в сторону Брянской двигался патрульный автомобиль ДПС.

«Выполняя неотложное служебной задание, автомобиль ДПС двигался на красный с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате произошло ДТП, в котором никто не пострадал. Транспортным средствам причинен материальный ущерб.
Сейчас проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП».

В ГАИ нам пояснили, что инспекторы ехали на Брянскую, где образовался затор из-за ДТП.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Авария#Караульная#ГИБДД#ДПС
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