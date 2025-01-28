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Posted 28 января, 01:59

Published 28 января, 01:59

Modified 28 января, 02:03

Updated 28 января, 02:03

В Красноярском крае при реконструкции дороги нашли предметы быта древних людей

В Красноярском крае археологи нашли древние артефакты. Им несколько тысяч лет

28 января 2025, 01:59
Фото: t.me/krudor_2650627.

В Красноярском крае при реконструкции дороги нашли предметы быта древних людей

В Красноярском крае во время реконструкции дороги Енисейск — Высокогорский археологи нашли древние артефакты. Раскопки проводили на объекте археологического наследия «Городище. Поселение Маклаковская протока-1».

На месте археологических работ нашли много керамики и орудий труда из эпохи раннего Средневековья (VII–XIII в. в.).

Однако ученые выяснили, что люди здесь жили больше 2 тысяч лет назад. Среди артефактов обнаружили ножи, наконечники стрел, бляхи с изображением грифона, фрагменты бронзового котла скифского типа и остатки металлургических горнов.

Фото: t.me/krudor_2650627

Самые ранние следы человека относятся к новому каменному веку. Это около 6 тысяч лет назад. С того времени сохранились каменные ножи, наконечники стрел и каменная рыбка-приманка.

Фото: t.me/krudor_2650627

В общей сложности археологи нашли больше 12 тысяч артефактов разных эпох. После изучения их передадут в музейный фонд РФ.

  • До этого мы рассказывали, что в центре Красноярска на месте будущей станции метро нашли старинные монеты и крест.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Енисейск#Енисейский район#Артефакты#Раскопки#Археологи
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