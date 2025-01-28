В Красноярском крае археологи нашли древние артефакты. Им несколько тысяч лет

Posted 28 января, 01:59
Published 28 января, 01:59
Modified 28 января, 02:03
Updated 28 января, 02:03
На месте археологических работ нашли много керамики и орудий труда из эпохи раннего Средневековья (VII–XIII в. в.).
Однако ученые выяснили, что люди здесь жили больше 2 тысяч лет назад. Среди артефактов обнаружили ножи, наконечники стрел, бляхи с изображением грифона, фрагменты бронзового котла скифского типа и остатки металлургических горнов.
Самые ранние следы человека относятся к новому каменному веку. Это около 6 тысяч лет назад. С того времени сохранились каменные ножи, наконечники стрел и каменная рыбка-приманка.
В общей сложности археологи нашли больше 12 тысяч артефактов разных эпох. После изучения их передадут в музейный фонд РФ.