В России депутатов ГД РФ могут лишать мандатов из-за выезда за границу

Posted 28 января, 08:38
Published 28 января, 08:38
Modified 28 января, 08:49
Updated 28 января, 08:49
Как пишет «Ридус», ранее среди пользователей «Новости Mail» проводился опрос, участниками которого стали свыше 40 тысяч пользователей из России из более 50 российских регионов. Среди опрошенных семьдесят процентов поддержали инициативу о запрете на поездки чиновников за рубеж в период проведения военной спецоперации. Не поддержали идею десять процентов. При этом девятнадцать процентов респондентов выразили мнение, что законодательные ограничения необходимо вводить на отдых чиновников в недружественных государствах, а один процент опрошенных не смогли дать ответ на вопрос.
Нилов отметил, что ограничения на выезд уже введены для многих чиновников. Например, депутаты Госдумы, желающие покинуть Россию, обязаны пройти процедуру согласования. Без неё они рискуют лишиться мандата. Для тех, кто имеет доступ к секретной информации, также предусмотрены отдельные правила согласования. Парламентарий считает, что вопрос о выезде чиновников за границу нуждается в дальнейшей проработке.