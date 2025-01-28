В России депутатов ГД РФ могут лишать мандатов из-за выезда за границу

Как пишет «Ридус», ранее среди пользователей «Новости Mail» проводился опрос, участниками которого стали свыше 40 тысяч пользователей из России из более 50 российских регионов. Среди опрошенных семьдесят процентов поддержали инициативу о запрете на поездки чиновников за рубеж в период проведения военной спецоперации. Не поддержали идею десять процентов. При этом девятнадцать процентов респондентов выразили мнение, что законодательные ограничения необходимо вводить на отдых чиновников в недружественных государствах, а один процент опрошенных не смогли дать ответ на вопрос.