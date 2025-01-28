В центре Красноярска откроется бар с «научным подходом»

Posted 28 января, 09:52
Published 28 января, 09:52
Modified 28 января, 11:47
Updated 28 января, 11:47
Об открытии пишет автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова. Бар заработает на Мира, 102 — официально бар откроется 7 февраля, но 31 января пройдет техническое открытие.
«Что обещают: пеструю миксологию с элементами молекулярной кухни, винтаж и научный подход к барной культуре. Вдохновлялись создатели великими учеными, так что, вероятно, с местом у нас случится химия», — пишет Русскова.
В меню будут «подходящие к формулам коктейлей» закуски.