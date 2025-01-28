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Posted 28 января, 09:52

Published 28 января, 09:52

Modified 28 января, 11:47

Updated 28 января, 11:47

В центре Красноярска откроется бар с «научным подходом»

В центре Красноярска откроется бар с «научным подходом»

28 января 2025, 09:52
Фото: 1MI.
В центре Красноярска откроется бар с «научным подходом» — «Лаборатория №618».

Об открытии пишет автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова. Бар заработает на Мира, 102 — официально бар откроется 7 февраля, но 31 января пройдет техническое открытие.

«Что обещают: пеструю миксологию с элементами молекулярной кухни, винтаж и научный подход к барной культуре. Вдохновлялись создатели великими учеными, так что, вероятно, с местом у нас случится химия», — пишет Русскова.

В меню будут «подходящие к формулам коктейлей» закуски.

  • Красноярск стал лидером по приросту заведений общепита за 2024 год среди крупных городов РФ. В городе открылось много баров: по данным на конец декабря в городе было открыто 170, за год их стало больше на 11%.
  • В 2024 году и начале 2025 в Красноярске открылось сразу несколько баров: бар «Соседка», тики-бар Kula, бар «Сплетни», Oasis и другие.
  • Сейчас к открытию еще готовится караоке-бар Григория Лепса. Заведение появится в центре города — на Урицкого
  • Один из красноярских баров попал в топ-10 лучших в стране.
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