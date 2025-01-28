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Posted 28 января, 06:07

Published 28 января, 06:07

Modified 28 января, 06:11

Updated 28 января, 06:11

Власти заказали календари с видами «Столбов», но убрали оттуда надпись «Свобода»

Власти заказали календари с видами «Столбов», но убрали оттуда надпись «Свобода»

28 января 2025, 06:07
Фото: vk.com/npkrasstolby.
Краевая администрация заказала подарочные календари с изображением «Столбов». На одной из фотографий исчезла надпись «Свобода».

Об этом пишет Ngs24.ru. Красноярцы заметили, что на изображении Второго столба отсутствует надпись «Свобода». Она появилась на склоне еще в 1899 году как антиправительственный лозунг.

Фото: ngs24.ru

В пресс-службе краевого правительства «Проспекту Мира» заявили, что надписи на фотографиях пришлось убрать и на других скалах для дизайна.

«При увеличении элемента фотографии объекты стали более пиксельные и надписи более расплывчатые, плохо считываемыми, особенно при двойной выборочной UV-лакировке. Для создания качественной фотопечати дизайнеры издательства предложили данные варианты ретуши».

Там сказали, что в некоторых местах дизайнеры заретушировали и людей.

  • Тут мы подробно рассказывали о том, как на «Столбах» появилась надпись «Свобода».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Календарь#Правительство края#Красноярские Столбы#Нацпарк Столбы#Свобода
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