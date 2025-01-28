Власти заказали календари с видами «Столбов», но убрали оттуда надпись «Свобода»

Posted 28 января, 06:07
Published 28 января, 06:07
Modified 28 января, 06:11
Updated 28 января, 06:11
Об этом пишет Ngs24.ru. Красноярцы заметили, что на изображении Второго столба отсутствует надпись «Свобода». Она появилась на склоне еще в 1899 году как антиправительственный лозунг.
В пресс-службе краевого правительства «Проспекту Мира» заявили, что надписи на фотографиях пришлось убрать и на других скалах для дизайна.
«При увеличении элемента фотографии объекты стали более пиксельные и надписи более расплывчатые, плохо считываемыми, особенно при двойной выборочной UV-лакировке. Для создания качественной фотопечати дизайнеры издательства предложили данные варианты ретуши».
Там сказали, что в некоторых местах дизайнеры заретушировали и людей.