Жители Красноярского края продолжают заражаться ковидом. Сколько заболевших?

Posted 28 января, 09:59
Published 28 января, 09:59
Modified 28 января, 10:00
Updated 28 января, 10:00
Как рассказали «Проспекту Мира» в Роспотребнадзоре, сейчас инфицированные жители региона болеют штаммом «омикрон».
«Заболеваемость регистрируется во всех территориях края. На минувшей неделе зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 14,8% по сравнению с предыдущей неделей».
Кроме того, в Красноярском крае выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю количество больных увеличилось на 16,7%.
Всего к медикам обратилось 9 376 жителей региона. Из них 5 649 — из Красноярска, 543 — из Норильска.
В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.