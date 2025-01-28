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Posted 28 января, 09:59

Published 28 января, 09:59

Modified 28 января, 10:00

Updated 28 января, 10:00

Жители Красноярского края продолжают заражаться ковидом

Жители Красноярского края продолжают заражаться ковидом. Сколько заболевших?

28 января 2025, 09:59
Фото: 1MI.

Жители Красноярского края продолжают заражаться ковидом

Сюжет
Коронавирус
В Красноярском крае по-прежнему продолжают выявлять больных коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю в регионе ковидом заболели 116 человек.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Роспотребнадзоре, сейчас инфицированные жители региона болеют штаммом «омикрон».

«Заболеваемость регистрируется во всех территориях края. На минувшей неделе зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 14,8% по сравнению с предыдущей неделей».

Кроме того, в Красноярском крае выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю количество больных увеличилось на 16,7%.

Всего к медикам обратилось 9 376 жителей региона. Из них 5 649 — из Красноярска, 543 — из Норильска.

В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.

  • Ранее мы рассказывали о том, что в Богучанском районе после пандемии ковида выросло число больных с инсультом.
  • Тут врач объяснила, к каким осложнениям может привести заболевание.
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