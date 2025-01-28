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Posted 28 января, 11:47

Published 28 января, 11:47

Modified 28 января, 11:49

Updated 28 января, 11:49

Жительницу края вызвали в полицию после кадров неработающей котельной в -50°

Жительницу края вызвали в полицию после кадров неработающей котельной в -50°

28 января 2025, 11:47
Фото: hatanga24.ru.
В Хатанге на севере Красноярского края владелец котельной пожаловался в полицию на местную жительницу за то, что она сделала фотографию пустого промерзшего помещения во время сильных морозов. Об этом сообщил «7 канал Красноярск».

В селе на севере во время сильных морозов, которые достигали -50 градусов, некоторые дома остались без отопления. Местные делились видео, как быстро застывает льющаяся из крана вода. Для спасения замерзающих в селе запустили вторую резервную котельную. Как пишут журналисты, сначала из нее шел дым, однако тепло вернулось ненадолго. В воскресенье, 26 января, местная жительница Юлия, проходя мимо, заметила, что дым из трубы не идет.

«Как я проникла — там же заборов нет. Я просто с магазина шла. Смотрю, дыма нет. Думаю, зайду спрошу у кочегара, топится или нет. А там никого нет, вот я и сняла», — рассказала девушка журналистам.

В полиции подтвердили, что от одной из организаций поступило обращения. Местную жительницу опросили, проводится проверка.

В разговоре с журналистом Юлия отметила, что сейчас виден дым из трубы ранее пустовавшей котельной. Сейчас, по ее словам, в селе стало теплее — столбики термометров поднялись до -24°С.

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#Владислав Савончик
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