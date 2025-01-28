Жительницу края вызвали в полицию после кадров неработающей котельной в -50°

В селе на севере во время сильных морозов, которые достигали -50 градусов, некоторые дома остались без отопления. Местные делились видео, как быстро застывает льющаяся из крана вода. Для спасения замерзающих в селе запустили вторую резервную котельную. Как пишут журналисты, сначала из нее шел дым, однако тепло вернулось ненадолго. В воскресенье, 26 января, местная жительница Юлия, проходя мимо, заметила, что дым из трубы не идет.