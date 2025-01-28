Жительницу края вызвали в полицию после кадров неработающей котельной в -50°

Posted 28 января, 11:47
Published 28 января, 11:47
Modified 28 января, 11:49
Updated 28 января, 11:49
В селе на севере во время сильных морозов, которые достигали -50 градусов, некоторые дома остались без отопления. Местные делились видео, как быстро застывает льющаяся из крана вода. Для спасения замерзающих в селе запустили вторую резервную котельную. Как пишут журналисты, сначала из нее шел дым, однако тепло вернулось ненадолго. В воскресенье, 26 января, местная жительница Юлия, проходя мимо, заметила, что дым из трубы не идет.
«Как я проникла — там же заборов нет. Я просто с магазина шла. Смотрю, дыма нет. Думаю, зайду спрошу у кочегара, топится или нет. А там никого нет, вот я и сняла», — рассказала девушка журналистам.
В полиции подтвердили, что от одной из организаций поступило обращения. Местную жительницу опросили, проводится проверка.
В разговоре с журналистом Юлия отметила, что сейчас виден дым из трубы ранее пустовавшей котельной. Сейчас, по ее словам, в селе стало теплее — столбики термометров поднялись до -24°С.