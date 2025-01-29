prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 09:29

Published 29 января, 09:29

Modified 29 января, 09:31

Updated 29 января, 09:31

Авито Услуги: в январе среди россиян вырос спрос на модульные бани и соляные сауны

Авито Услуги: в январе среди россиян вырос спрос на модульные бани и соляные сауны

29 января 2025, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.
В январе 2025 года спрос на строительство бань и саун в России вырос на фоне зимних выгод: замерзший грунт упрощает закладку фундамента, а цены на древесину и услуги мастеров снижаются. По данным Авито Услуг, модульные бани и соляные сауны стали лидерами по популярности.

Почему строят зимой? Во-первых, замерзшая земля снижает риски просадки фундамента. Во-вторых, сезонное падение цен на брус и услуги подрядчиков может сократить стоимость бани на 30%. Наконец, зимой происходит минимальная усадка древесины — а значит, появится меньше трещин.

Вот топ-5 востребованных бань в январе:

  • Русская баня (+66% спроса относительно декабря прошлого года)
    • 88% заказчиков выбирают классику.
    • Снижение стоимости строительства за счет сезонного снижения цен на брус.
  • Модульные бани (+93%)
    • Готовые конструкции: монтаж за 2 дня, париться — сразу.
  • Соляные сауны (в 2,5 раза)
    • Отделка гималайской или морской солью, низкие температуры.
  • Турецкие хаммамы (+71%)
    • Зимой проще тестировать гидроизоляцию.
  • Сибирские бани (+25%)
    • Кедр, лиственница, сосна — долговечность и ароматерапия.

Вместе с популярностью строительства бань на 48% вырос и спрос на установку банных печей, а число объявлений от печников — на 34%.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика