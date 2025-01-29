Авито Услуги: в январе среди россиян вырос спрос на модульные бани и соляные сауны

Posted 29 января, 09:29
Published 29 января, 09:29
Modified 29 января, 09:31
Updated 29 января, 09:31
Почему строят зимой? Во-первых, замерзшая земля снижает риски просадки фундамента. Во-вторых, сезонное падение цен на брус и услуги подрядчиков может сократить стоимость бани на 30%. Наконец, зимой происходит минимальная усадка древесины — а значит, появится меньше трещин.
Вот топ-5 востребованных бань в январе:
Вместе с популярностью строительства бань на 48% вырос и спрос на установку банных печей, а число объявлений от печников — на 34%.