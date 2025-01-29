Авито Услуги: в январе среди россиян вырос спрос на модульные бани и соляные сауны

В январе 2025 года спрос на строительство бань и саун в России вырос на фоне зимних выгод: замерзший грунт упрощает закладку фундамента, а цены на древесину и услуги мастеров снижаются. По данным Авито Услуг, модульные бани и соляные сауны стали лидерами по популярности.

Почему строят зимой? Во-первых, замерзшая земля снижает риски просадки фундамента. Во-вторых, сезонное падение цен на брус и услуги подрядчиков может сократить стоимость бани на 30%. Наконец, зимой происходит минимальная усадка древесины — а значит, появится меньше трещин. Вот топ-5 востребованных бань в январе: Русская баня (+66% спроса относительно декабря прошлого года)

88% заказчиков выбирают классику.



Снижение стоимости строительства за счет сезонного снижения цен на брус. Модульные бани (+93%)

Готовые конструкции: монтаж за 2 дня, париться — сразу. Соляные сауны (в 2,5 раза)

Отделка гималайской или морской солью, низкие температуры. Турецкие хаммамы (+71%)

Зимой проще тестировать гидроизоляцию. Сибирские бани (+25%)

Кедр, лиственница, сосна — долговечность и ароматерапия. Вместе с популярностью строительства бань на 48% вырос и спрос на установку банных печей, а число объявлений от печников — на 34%.