Беспилотники попытались атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области

Posted 29 января, 01:18
Published 29 января, 01:18
Modified 29 января, 01:18
Updated 29 января, 01:18
По словам Анохина, беспилотники атаковали гражданские объекты и попытались атаковать объект ядерной энергетики. При попытке нападения один из дронов сбили.
«Пострадавших и разрушений нет. Сохраняйте спокойствие и избегайте открытых пространств».
Губернатор призвал жителей области не приближаться к обломкам беспилотников и сразу сообщать о них в экстренные службы.
Кроме того, сегодня дроны атаковали и Нижегородскую область.
Глава региона Глеб Никитин сообщил, что в результате отражения атаки беспилотников на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки БПЛА.
«Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет».