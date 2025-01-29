prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 01:18

Published 29 января, 01:18

Modified 29 января, 01:18

Updated 29 января, 01:18

Беспилотники попытались атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области

Беспилотники попытались атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области

29 января 2025, 01:18
Фото: t.me/shot_shot.
В ночь на 29 января Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По словам Анохина, беспилотники атаковали гражданские объекты и попытались атаковать объект ядерной энергетики. При попытке нападения один из дронов сбили.

«Пострадавших и разрушений нет. Сохраняйте спокойствие и избегайте открытых пространств».

Губернатор призвал жителей области не приближаться к обломкам беспилотников и сразу сообщать о них в экстренные службы.

Кроме того, сегодня дроны атаковали и Нижегородскую область.

Глава региона Глеб Никитин сообщил, что в результате отражения атаки беспилотников на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки БПЛА.

Видео: t.me/shot_shot.
«Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет».
#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Происшествия#Беспилотники#Нижегородская область#Атака#Смоленская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика