Экология, рост производства и новые рынки: норильские металлурги подвели итоги года

Производство палладия и платины в IV квартале снизилось и составило 606 тысяч унций (-10%) и 146 тысяч унций (-11%). Снижение связано c капитальным ремонта печи. За год металлурги произвели 2 762 тысячи унций палладия (+3%) и 667 тысяч унций платины (+0,5%). Прогноз был — до 2 728 тысяч унций палладия и до 664 тысяч унций платины.