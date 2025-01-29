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Posted 29 января, 08:24

Published 29 января, 08:24

Modified 29 января, 10:25

Updated 29 января, 10:25

Экология, рост производства и новые рынки: норильские металлурги подвели итоги года

Экология, рост производства и новые рынки: норильские металлурги подвели итоги года

29 января 2025, 08:24
Фото: Норникель.
В «Норильском никеле» объявили предварительные производственные результаты за 2024 год. О ключевых результатах рассказал старший вице-президент — операционный директор Александр Попов, отметив, что компания перевыполнила годовой производственный план.

Компания провела реконструкцию печи взвешенной плавки на Надеждинском заводе — производительность увеличилась на 25%. Кроме того, «Норникель» продолжил расширять продажи на новых рынках и начал регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай.

На Кольской ГМК после профилактического ремонта было запущено отделение карбонильного никеля и началось производство специальных никелевых порошков. Компания увеличила долю медных катодов высшего качества почти на 10%, до 84,3%.

В компании отметили экологический эффект Серной программы, направленной на сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе и повышение качества жизни в Норильске.

«В течение прошлого года „Норникель“ поэтапно, с последовательным запуском основного оборудования по утилизации газов выводил программу на проектную мощность и успешно запустил вторую технологическую линию. В результате этого выбросы диоксида серы были сокращены на 390 тысяч тонн и эффективность очистки серосодержащих газов составила 99,1%, что подтверждено Росприроднадзором», — поделился Попов.

Производства никеля выросло в IV квартале на 5% до 59 тысяч тонн. Рост обусловлен выходом печи на плановую производительность после ее реконструкции. По итогам года производство никеля снизилось на 2%, до 205 тысяч тонн. Прогноз был — 196-204 тонны.

Производство меди сохранилось практически на уровне III квартала (-1%) и составило более 106 тысяч тонн. По итогам года компания увеличила производство на 2% до 433 тысяч тонн.

Производство палладия и платины в IV квартале снизилось и составило 606 тысяч унций (-10%) и 146 тысяч унций (-11%). Снижение связано c капитальным ремонта печи. За год металлурги произвели 2 762 тысячи унций палладия (+3%) и 667 тысяч унций платины (+0,5%). Прогноз был — до 2 728 тысяч унций палладия и до 664 тысяч унций платины.

#Владислав Савончик
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