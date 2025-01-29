Фонд Мельниченко представил проекты по поддержке спорта и ЗОЖ в Госдуме

На предприятиях СГК и СУЭК-Красноярск корпоративный спорт развит на высоком уровне. Так среди угольщиков в занятия физкультурой и спортом вовлечено треть трудового коллектива от общей численности. Ежегодно они принимают участие во всероссийских спортивных акциях, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», фестивалях ГТО регионального и даже всероссийского уровня. Так в прошлом году команда угольщиков СУЭК достойно представила Красноярский край на Всероссийском фестивале ГТО и вошла в десятку лучших команд страны. Такие высокие показатели — результат регулярных спортивных мероприятий, организуемых на предприятиях. Кроме того, угольщики СУЭК и энергетики из СГК встречаются на спортивных площадках в Красноярске — уже два года здесь проходит Всероссийская спартакиада «Игры титанов». Ежегодно она объединяет более 600 спортсменов (горняков, железнодорожников, представителей сервисного бизнеса и энергетики) со всей России, поддерживать коллег приезжает более 1000 болельщиков.