Фонд Мельниченко представил проекты по поддержке спорта и ЗОЖ в Госдуме

Posted 29 января, 03:57
Published 29 января, 03:57
Modified 29 января, 03:59
Updated 29 января, 03:59
Мероприятие прошло в расширенном формате по инициативе и с участием губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и Министра спорта России Михаила Дегтярева.
Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева выступила с докладом о деятельности и мероприятиях Фонда по поддержке спорта и здорового образа жизни в городах присутствия компаний СУЭК-Красноярск и СГК.
Она подчеркнула, что Фонд системно реализует программы, направленные на развитие массового спорта и здорового образа жизни. Вовлеченность жителей городов и поселков в регулярные занятия физкультурой и участие в спортивных мероприятиях положительно влияет на качество их жизни, ведет к оздоровлению и в целом улучшает социальный климат.
«Фонд Мельниченко стремится решить четыре основных задачи в направлении развития спорта. Во-первых, выработать у людей привычку к активному образу жизни. Во-вторых, способствовать созданию спортивной инфраструктуры. В частности, Фонд планирует создавать безопасные велосипедные маршруты. В-третьих, делать популярным корпоративный и массовый спорт. Яркий пример такого проекта — Кубок Мельниченко по футболу. В-четвертых, учитывать мнение горожан и поддерживать их инициативы. Так, мы помогли масштабировать на 15 городов проект новогоднего „Забега Мечты“», — рассказала Татьяна Журавлева.
Напомним, в декабре прошлого года в Красноярске в формате семейного спортивного фестиваля состоялся первый «Кубок Мельниченко» по футболу. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов-любителей из 10 команд, представляющих угольные и энергетические предприятия компаний СУЭК и СГК из разных городов Красноярского края, Кемеровской области и Республики Хакасия. Вместе с футболистами на фестиваль приехали более 250 болельщиков.
На предприятиях СГК и СУЭК-Красноярск корпоративный спорт развит на высоком уровне. Так среди угольщиков в занятия физкультурой и спортом вовлечено треть трудового коллектива от общей численности. Ежегодно они принимают участие во всероссийских спортивных акциях, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», фестивалях ГТО регионального и даже всероссийского уровня. Так в прошлом году команда угольщиков СУЭК достойно представила Красноярский край на Всероссийском фестивале ГТО и вошла в десятку лучших команд страны. Такие высокие показатели — результат регулярных спортивных мероприятий, организуемых на предприятиях. Кроме того, угольщики СУЭК и энергетики из СГК встречаются на спортивных площадках в Красноярске — уже два года здесь проходит Всероссийская спартакиада «Игры титанов». Ежегодно она объединяет более 600 спортсменов (горняков, железнодорожников, представителей сервисного бизнеса и энергетики) со всей России, поддерживать коллег приезжает более 1000 болельщиков.
Своего рода подготовкой к этой спартакиаде в СГК являются корпоративные соревнования «Гренериада»: на протяжении более чем 10 лет она объединяет спортсменов СГК из Назарова, Канска, Зеленогорска, Минусинска, Абакана и Красноярска. В рамках мероприятия энергетики соревнуются в футболе, волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте, проходят спортивный квест. Также спортсмены СГК успешно представляют Компанию на краевых межкорпоративных соревнованиях. Например, в прошлом году команда СГК стала победителем первого этапа соревнований по керлингу.