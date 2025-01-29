Как выбрать мужской браслет на руку: как определить размер и как правильно носить

Традиционно рекомендуется носить браслет на руке, которая менее активно используется в повседневной деятельности. Это связано с соображениями практичности и удобства. Однако данное правило не является строгим, и каждый мужчина вправе выбрать ту руку, на которой браслет смотрится наиболее выигрышно и соответствует его личному стилю. В ряде случаев, браслет может носиться на одной руке с часами, что является распространенным, но требующим внимания к деталям, подходом.