Какие рестораны и кафе откроются в Красноярске в 2025 году? Список

Из кофеен еще откроются Silent Hall за зданием городской мэрии, второй филиал Hello Coffee на Взлетке, новый филиал «Академии кофе» в ЖК «Скандис». Еще в городе может появиться заведение федеральной сети Drinkit, а Асиф Алиев из Lunga в этом году планирует открыть кофейню с обжаркой кофе.