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Posted 29 января, 10:43

Published 29 января, 10:43

Modified 29 января, 11:24

Updated 29 января, 11:24

Какие рестораны и кафе откроются в Красноярске в 2025 году? Список

Какие рестораны и кафе откроются в Красноярске в 2025 году? Список

29 января 2025, 10:43
Фото: prmira.ru.
В Красноярске в 2025 году откроется более 30 новых заведений. Вот список.

Список публикует блогер и медиаменеджер Илья Сураев. По его словам, в 2025 году будет «волна гастрооткрытий», но потом рынок общепита «ждёт штиль».

Рестораны и кафе

0.75 Group весной откроет сибирский ресторан, пока подробностей нет. Летом, предварительно, откроется ресторан Аркадия Новикова Meraki — уже известно, что он заработает на Бограда.

В Новоостровском весной откроется кафе «Тосты» от авторов проекта «Хлебный двор». Формат: хлеб, вино, завтраки, ужины. Запуск ставят на весну. Там же планируют запустить кофейню «Сюжеты».

Из кофеен еще откроются Silent Hall за зданием городской мэрии, второй филиал Hello Coffee на Взлетке, новый филиал «Академии кофе» в ЖК «Скандис». Еще в городе может появиться заведение федеральной сети Drinkit, а Асиф Алиев из Lunga в этом году планирует открыть кофейню с обжаркой кофе.

Bellini планирует открыть гастропаб «Академики» в микрорайоне Новый Академгородок и обновленную «Ром Бабу». Berrywood Family обещает несколько новых кондитерских «Варвара+Jerome». Одна из точек может появиться на Бограда.

На Взлетке откроется второй филиал популярного азиатского стритфуда Xianggang.

Третий филиал ресторана «Мидийное место» откроется на проспекте Мира вместо закрывшегося там в 2023 году KFC.

Бары

Скоро откроется тики-бар Kula. Сейчас заведение работает в техническом режиме. В феврале должен заработать караоке-бар Григория Лепса Leps Bar. Еще в городе запустят бар с «испанским вайбом» на Мира, 37.

На месте «Шкварка» откроется бар «Лаборатория №618».

Фуд-кластеры

На весну запланировано открытие гастроквартала «Артель»на Красной Армии — это проект от Bellini, другие участники держатся в секрете. Тут рассказывали о планах рестораторов подробнее.

Второй фуд-кластер — второй этаж ТРЦ «Планета». Там открывается обновленный фуд-корт. Часть заведений там уже заработала. Подробнее мы писали тут.

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