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Posted 29 января, 10:15

Published 29 января, 10:15

Modified 29 января, 11:59

Updated 29 января, 11:59

Коммунальщики из Красноярского края похитили 44 млн рублей под видом зарплат

Коммунальщики из Красноярского края похитили 44 млн рублей под видом зарплат

29 января 2025, 10:15
Фото: 1MI.
В Рыбинском районе возбудили дело о мошенничестве против сотрудников коммунальной компании «Сфера и К». Их подозревают хищении более 44 миллионов рублей под видом выплаты заработной платы сотрудникам.

По версии следствия, в 2023 году директор узнал, что его компания задолжала более 44 миллионов рублей по договорам электроснабжения перед краевой ресурсоснабжающей организацией. Чтобы не выплачивать долги, он попросил сотрудников указать в документах ложные данные о невыплаченных зарплатах.

Далее при поступлении оплаты от жителей за коммунальные услуги деньги списывались на погашение «долгов» по зарплате. После поступления фейковых зарплат работники отдавали деньги. Таким способом со счетов компании похитили более 44 миллионов рублей.

Директора арестовали, его двоих сообщников оставили под подпиской о невыезде. Против них возбудили дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В управлении ФСБ края уточнили, что в деле фигурируют исполнительный директор, секретарь-делопроизводитель и начальница абонентского отдела предприятия.

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#Владислав Савончик#Арест#Красноярский край#Мошенничество#Долги#Коммунальные услуги#УФСБ
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