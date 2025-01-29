Коммунальщики из Красноярского края похитили 44 млн рублей под видом зарплат

По версии следствия, в 2023 году директор узнал, что его компания задолжала более 44 миллионов рублей по договорам электроснабжения перед краевой ресурсоснабжающей организацией. Чтобы не выплачивать долги, он попросил сотрудников указать в документах ложные данные о невыплаченных зарплатах.