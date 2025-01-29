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Posted 29 января, 07:25

Published 29 января, 07:25

Modified 29 января, 07:52

Updated 29 января, 07:52

Красноярскому краю может не хватить электричества из-за майнеров

Красноярскому краю может не хватить электричества из-за майнеров

29 января 2025, 07:25
Фото: 1MI.
В Красноярском крае и других регионах Сибири может возникнуть дефицит электроэнергии. Все из-за майнинга.

По словам полпреда президента Анатолия Серышева, под угрозой находятся Красноярский край, Хакасия и Иркутская область.

«Мы понимаем, что проблемой стал взрывной рост майнинга. Если не будем влиять на эти процессы, то должны понимать, что в ближайшей перспективе мы энергодефицит получим во всех субъектах Сибирского федерального округа», — цитирует Серышева ТАСС.

В декабре 2024 года правительство РФ ввело в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае сезонный запрет на добычу криптовалюты. Ограничения будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году — с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Летом 2024 года Владимир Путин заявил, что из-за майнеров в этих регионах заканчиваются мощности для подключения новых соцобъектов и происходят аварии на электросетях.

Эксперты предполагают, что из-за запрета «серые» майнеры из Бурятии и Иркутской области могут частично переехать в Красноярский край. В итоге это может привести к дефициту электроэнергии и постоянным авариям на сетях.

В филиале компании «Системный оператор Единой энергетической системы» в разговоре с «ПМ» отмечали, что в случае переезда «серых» майнеров в Красноярском крае могут ввести запрет на добычу криптовалюты.

По данным компании «Россети Сибирь», износ электросетевого оборудования в Красноярском крае составляет 82%. За последние 10 лет количество оборудования старше 50 лет увеличилось в 46 раз, а протяженность линий со сроком службы около 70 лет — в 12 раз.

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