Красноярскому краю может не хватить электричества из-за майнеров

В декабре 2024 года правительство РФ ввело в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае сезонный запрет на добычу криптовалюты. Ограничения будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году — с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.