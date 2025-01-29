Красноярца осудят за 103 автоподставы на 20 миллионов рублей

Posted 29 января, 06:21
Published 29 января, 06:21
Modified 29 января, 07:56
Updated 29 января, 07:56
Как сообщили в полиции, в 2019 году мужчина придумал мошенническую схему. Он намеренно совершал автоподставы и инсценировал ДТП. Для этого он привлекал своих родственников и друзей.
Красноярец получал выплаты от страховых компаний, затем чинил машины и снова выезжал на улицы. Часть полученных денег шла на аренду гаражей.
С 2019 по 2022 год он совершил более 100 эпизодов на территории Красноярского края, Краснодарского края, Ростовской и Омской областей. Сумма ущерба составила свыше 20 миллионов рублей, 14 из которых фигурант возместил добровольно. Потерпевшими стали 18 страховых компаний.
Дело о мошенничестве направили в суд. Мужчине грозит до 10 лет колонии.