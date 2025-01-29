Красноярца выгнала из дома его возлюбленная. Он избил и изрезал женщину и её дочь

Posted 29 января, 12:58
Published 29 января, 12:58
Modified 29 января, 13:00
Updated 29 января, 13:00
Как рассказали в прокуратуре, 31-летний красноярец несколько лет жил с женщиной, которая родила от него двоих детей. Между парой часто возникали ссоры из-за «алкогольной зависимости мужчины». Сообщается, что в состоянии опьянение мужчина ревновал и бил женщину.
В августе 2024 года женщина выгнала мужчину из дома после того, как он выпил.
Через пару месяцев мужчина «решил отомстить». Утром, после ночного употребления алкоголя, он сделал «розочку» из стеклянной бутылки и отправился к квартире женщины.
В это время домой пришла 17-летняя дочь женщины. Как уточнили нам в прокуратуре, у женщины всего четверо детей — двое от сожителя, о котором идет речь в тексте, двое от другого мужчины.
Мужчина ударил девушку по голове осколками бутылки. Девушка успела забежать в квартиру и позвала на помощь мать. Потом она упала и потеряла сознание. Мужчина в итоге ещё 11 раз ударил пострадавшую бутылкой по ногам, рукам, телу и голове.
После этого он избил бутылкой по голове и спине мать девушки, которая пыталась его остановить. Затем он взял на кухне нож и еще три раза ударил ее в грудь, спину и руку — женщина потеряла сознание.
Мужчина подумал, что убил их, и явился к следователям с повинной. После возбуждения дела он компенсировал пострадавшим моральный вред — он оценил его в 100 тысяч рублей.
Мать уже выписали из стационара, а 17-летняя девушка еще проходит лечение.
Прокуратура утвердила мужчине обвинение в покушении на убийство двоих человек. Дело скоро рассмотрит суд.