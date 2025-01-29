«Новый год прошел, олени остались»: часть Октябрьского района встала в большую пробку

Posted 29 января, 01:39
Published 29 января, 01:39
Modified 29 января, 12:10
Updated 29 января, 12:10
Сотрудница «ПМ» рассказала, что сегодня утром микрорайон Ботанический встал в огромную пробку.
«"Ботаничка» стоит. Давно такого не было».
Судя по 2gis, движение в сторону центра города сильно затруднено на улицах Попова и Тотмина. Пробка тянется до Комсомольской площади.
Как сообщают автомобилисты, на Тотмина рядом с перекрестком на Юшкова сломался автобус и произошло ДТП. Еще одна авария произошла на Попова перед кольцом.
Вот что пишут автомобилисты в комментариях, пока стоят в пробке:
«Новый год давно прошёл, а олени остались»
«100 метров за 30 минут? Шок. Какой Меркурий на этот раз?»
«Что же вы за люди-то такие»
«Вот зачем набиваться на перекрёсток? Светофор горит 10-15 секунд, не выехать вообще»
«Какие же люди с утра злые. Почему, если у них нет настроения, то они пытаются его испортить всем?»
Кроме того, судя по карте, пробка образовалась на Высотной и Гусарова.