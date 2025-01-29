prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 11:58

Published 29 января, 11:58

Modified 29 января, 12:00

Updated 29 января, 12:00

Под Красноярском отчим убил молодого спортсмена, а потом помогал его искать

Под Красноярском отчим убил молодого спортсмена, а потом помогал его искать

29 января 2025, 11:58
Фото: krsk.aif.ru.
В Красноярском крае пропавшего 24-летнего спортсмена Павла Житкова из Подтёсово нашли убитым в лесополосе. В убийстве подозревают его 51-летнего отчима.

Подробности произошедшего выяснило издание krsk.aif.ru. О пропаже молодого парня стало известно 2 января — его девушка и друзьями не смогли с ним связаться два дня.

Девушка Павла она обратилась за помощью к его матери и отчиму, но они ничего не смогли и предположили, что парень «мог загулять, ведь у него много друзей». Тогда девушка обратилась в полицию.

К поискам присоединились многие жители Подтёсово, ориентировки с фотографией пропавшего спортсмена стали появляться в группах волонтёров и красноярских пабликах.

В соцсетях знакомые и друзья Павла рассказывают, что он занимался греко-римской борьбой, несколько раз выступал на краевых турнирах. По их словам, парень был дисциплинированным, ответственным и никогда не игнорировал пропущенные звонки.

В поисках Павла принимали участие и его родственники. Сообщается, что отчим пропавшего даже несколько раз заявлял его друзьям, что якобы сын звонил ему пару раз и всё с ним хорошо. Но связаться с парнем больше никто не мог.

Девушка пропавшего спустя несколько дней поисков решила обратиться за помощью в прокуратуру. Отчим парня попытался отговорить её, но после этого разговора мужчина сам отправился в полицию.

«Житель посёлка Подтёсово сделал признательное заявление в убийстве пасынка. Мужчина вместе с правоохранителями доехали до лесополосы, где лежало присыпанное снегом тело 24-летнего спортсмена», — рассказали изданию в СК.

На допросе отчим заявил, что убил парня вечером 1 января у себя дома. погибший якобы пришёл к нему пьяным и стал обвинять в избиении матери, которая в этот момент спала. Против 51-летнего мужчины возбудили уголовное дело за убийство. Сейчас он находится под стражей.

Как пишут журналисты, часть друзей Павла сомневаются, что только отчим причастен к убийству. По их словам, его мать в этот момент не спала и даже помогала мужчине прятать тело. Следователи проверят эти сообщения.

Читайте также:
В Красноярском крае пропавшего 9-летнего мальчика нашли мертвым в сугробеУ Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим и двумя погибшимиПолиция нашла пропавшего 70-летнего красноярца. Он два дня бродил по лесу и полю
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Убийство#Пропавшие#СК#Отчим#Подтёсово
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика