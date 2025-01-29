Под Красноярском отчим убил молодого спортсмена, а потом помогал его искать

Posted 29 января, 11:58
Published 29 января, 11:58
Modified 29 января, 12:00
Updated 29 января, 12:00
Подробности произошедшего выяснило издание krsk.aif.ru. О пропаже молодого парня стало известно 2 января — его девушка и друзьями не смогли с ним связаться два дня.
Девушка Павла она обратилась за помощью к его матери и отчиму, но они ничего не смогли и предположили, что парень «мог загулять, ведь у него много друзей». Тогда девушка обратилась в полицию.
К поискам присоединились многие жители Подтёсово, ориентировки с фотографией пропавшего спортсмена стали появляться в группах волонтёров и красноярских пабликах.
В соцсетях знакомые и друзья Павла рассказывают, что он занимался греко-римской борьбой, несколько раз выступал на краевых турнирах. По их словам, парень был дисциплинированным, ответственным и никогда не игнорировал пропущенные звонки.
В поисках Павла принимали участие и его родственники. Сообщается, что отчим пропавшего даже несколько раз заявлял его друзьям, что якобы сын звонил ему пару раз и всё с ним хорошо. Но связаться с парнем больше никто не мог.
Девушка пропавшего спустя несколько дней поисков решила обратиться за помощью в прокуратуру. Отчим парня попытался отговорить её, но после этого разговора мужчина сам отправился в полицию.
«Житель посёлка Подтёсово сделал признательное заявление в убийстве пасынка. Мужчина вместе с правоохранителями доехали до лесополосы, где лежало присыпанное снегом тело 24-летнего спортсмена», — рассказали изданию в СК.
На допросе отчим заявил, что убил парня вечером 1 января у себя дома. погибший якобы пришёл к нему пьяным и стал обвинять в избиении матери, которая в этот момент спала. Против 51-летнего мужчины возбудили уголовное дело за убийство. Сейчас он находится под стражей.
Как пишут журналисты, часть друзей Павла сомневаются, что только отчим причастен к убийству. По их словам, его мать в этот момент не спала и даже помогала мужчине прятать тело. Следователи проверят эти сообщения.