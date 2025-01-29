Появились подробности о жизни семьи, где мать рубила дочерей из-за «измен» мужа

Posted 29 января, 11:24
Published 29 января, 11:24
Modified 29 января, 12:07
Updated 29 января, 12:07
По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.
На допросе обвиняемая рассказала, что после пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «ПМ», что он отрицает факт измены.
Против матери возбудили уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ). СК уже завершил расследование дела — его должны скоро передать в суд.
Историю публикует издание «КП-Красноярск». Местные жители рассказали журналистам, что пара была вместе со школы.
Пара съехалась, потом они поженились. У них родились три дочки: первая в 2015 году, вторая в 2018 и третья в 2020 году.
По словам источника издания, мужчина много работал и обеспечивал семью, а женщина занималась бытом и детьми.
«Но она успевала следить и за собой, и за дочками. Еще и английский вела у ребятишек. Конечно, отказа от [мужа] не знала ни в чем. Муж всегда даст и на ноготочки, и на реснички, и на колечки. Ходила ухоженная, подкрашенная. Она, кстати, из очень приличной семьи: отец военный, мать при должности».
Но в какой-то момент женщина стала подозревать мужа в измене. По её словам, она случайно заметила в телефоне супруга переписку. В сообщениях был флирт. Женщина якобы не стала рассказывать об этом мужу, но стала «накручивать себя».
Как заявил муж, зимой 2023 года жена начала выпивать, в итоге она стала пить каждый день.
В СК заявляют, что подтверждений изменам со стороны мужа они не нашли.
«Мы несколько раз изымали у него телефон, проверяли все сообщения. Нами было допрошено много людей — родители, друзья, коллеги. И ни один не подтвердил информацию об измене. Хотя это село, если бы что-то случилось, кто-нибудь точно бы знал. Однако доказательств „параллельной“ жизни мужа найдено не было, — пояснила „КП-Красноярск“ следователь первого управления по расследованию особо важных дел Кристина Рыбакова.
За покушение на убийство и убийство несовершеннолетнего женщине грозит до 15 лет.
«Она очень раскаивается. На каждом допросе рыдала, руки тряслись. С первого до последнего дня говорила: „Понимаю, что виновата. Готова понести самое суровое наказание, хоть пожизненное или смертную казнь. Прощения мне нет“», — говорит следователь Рыбакова.
По данным издания, выжившие дочери прошли психологическую реабилитацию. Сейчас они живут с отцом, им помогает бабушка. Вернуться в дом, где произошло убийство, они не смогли — его сдали другим людям в аренду, а семья снимает другое жилье.