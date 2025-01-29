Собаки стали реже кусать жителей Красноярского края. Где пострадавших больше всего?

Posted 29 января, 03:02
Published 29 января, 03:02
Modified 29 января, 03:03
Updated 29 января, 03:03
В 2024 году количество случаев нападения собак сократилось на 3,8%. Как уточнили «ПМ» в Роспотребнадзоре, речь идет о домашних и бездомных питомцах.
Всего за прошлый год в медучреждения обратились 4017 жителей края, из них 1403 ребенка. По словам специалистов, чаще всего собаки нападали на жителей городской местности — 75,3% из числа всех обращений.
Больше всего пострадавших среди жителей Красноярска, Норильска, Ачинска, Лесосибирска, Канска и Минусинска.
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.
Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.
На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.
После этого депутат заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш получил сообщения с угрозами. Неизвестная женщина написала Кулешу, что будет его детям «ставить свечки за упокой каждый день, пока они не сдохнут».