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Posted 29 января, 04:00

Published 29 января, 04:00

Modified 31 января, 11:16

Updated 31 января, 11:16

СОГАЗ опубликовал отчет об устойчивом развитии

СОГАЗ опубликовал отчет об устойчивом развитии

29 января 2025, 04:00
Фото: АО «СОГАЗ».
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749. erid: 2W5zFJxcBmS
Универсальный страховщик федерального уровня СОГАЗ подвел итоги работы в области устойчивого развития. Группа компаний оценила свое влияние на экономику, экологию и общество страны в публичном отчете об устойчивом развитии за 2023 год.

Страховая группа «СОГАЗ» играет ключевую роль в развитии устойчивой бизнес-среды в России и конкурентоспособности экономики страны. СОГАЗ является лидером на рынке страхования государственных программ, федеральных и региональных адресных инвестиционных программ, большинство которых носят стратегический, долговременный характер и предусматривают значительные объемы капитальных вложений.

Группа несет ответственность за соблюдение многочисленных экологических и социальных обязательств и вносит существенный вклад в обеспечение благополучия нынешних и будущих поколений, предоставляя страховую защиту населению.

Одна из ключевых составляющих этой работы — экологическое страхование. Общая сумма страхового покрытия по таким договорам в 2023 году составила 196 млрд рублей.

Фокусными сегментами экологического страхования для СОГАЗа являются объекты, деятельность которых связана с обращением с нефтепродуктами, поскольку они подвержены экологическому риску разлива нефти и ее попадания в водные объекты и почву, а также опасные производственные объекты, происшествия на которых способны оказать серьезное негативное влияние на близлежащие экосистемы.

Кроме того, СОГАЗ обеспечивает страховой защитой объекты возобновляемой энергетики в 22 регионах России: гидроэлектростанции (включая объекты малой гидроэнергетики), а также солнечные и ветровые установки общей установленной мощностью 26 898 МВт. По итогам 2023 года под защитой СОГАЗа было 46,72% установленных мощностей возобновляемых источников энергии в России на общую сумму более 2,05 трлн. рублей.

В своей андеррайтинговой политике СОГАЗ учитывает факторы, связанные с охраной окружающей среды, что позволяет идентифицировать эколого-ориентированное поведение клиентов и содействовать их устойчивому развитию с помощью тарификации. Кроме того, СОГАЗ ведет собственную базу данных опасных природных явлений и экстремальных природных условий, вызванных изменением климата. Это позволяет более точно определять вероятность наступления страховых случаев и предлагать условия страхования, наиболее отвечающие потребностям клиентов и обеспечивающие защиту их интересов.

Корпоративная культура страховой группы «СОГАЗ», центральным элементом которой является соблюдение этических принципов ведения бизнеса, признается главным нематериальным активом наряду с профессиональными компетенциями работников. Индекс деловой репутации СОГАЗа составляет 92/100 баллов, что соответствует уровню «безупречной репутации» (независимый сертификат на соответствие ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности»).

Основными драйверами бизнеса компании в 2023 году стали искусственный интеллект, машинное обучение, а также общий тренд на формирование в России цифровой экономики. СОГАЗ цифровизирует страховые, управленческие и операционные бизнес-процессы и разрабатывает сервисы с высоким уровнем защищенности и автономности. В 2023 году на цифровую трансформацию Группа компаний потратила 767,2 млн руб. Из них 411,2 млн руб. СОГАЗ инвестировал в проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.

Использование цифровых сервисов ускорило переход СОГАЗа от продуктовой модели к клиентоцентричной. Особое внимание при этом уделено цифровизации клиентского пути в добровольном медицинском страховании, развитию собственного сервиса онлайн-консультаций и созданию персонифицированных инструментов для управления здоровьем.

СОГАЗ уверен, что здоровье клиентов — наивысшая ценность и главная задача деятельности медицинского блока компании, что невозможно без качественной доступной медицинской помощи в сочетании с высокими стандартами клиентского сервиса.

Упрочение взаимоотношений с клиентами и лидерство в части клиентского обслуживания является стратегической задачей страховой группы «СОГАЗ». В 2023 году индекс лояльности клиентов (NPS) СОГАЗа вырос на 15 пунктов в сравнении с уровнем 2022 года и составил 64. Это означает, что большая часть корпоративных и частных клиентов Группы «СОГАЗ» доверяют компании и готовы ее рекомендовать.

«В основе деятельности СОГАЗа как страховщика лежит забота об обществе и содействие достижению устойчивого развития: СОГАЗ каждый день принимает на себя множественные риски, обеспечивая финансовую стабильность и безопасность общества, социальную защиту населения страны. Управление финансовыми ресурсами и инвестирование позволяют СОГАЗу участвовать в модернизации российской экономики и повышении ее конкурентоспособности», — прокомментировал Антон Устинов, Председатель Правления СОГАЗа.

Отчет об устойчивом развитии страховой группы «СОГАЗ» прошел процедуру общественного заверения Экспертным советом РСПП по нефинансовой отчетности, индексам и рейтингам устойчивого развития и опубликован на сайте компании.

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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