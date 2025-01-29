Экс-депутат Креско мог передать в мэрию Красноярска взятку на 100 миллионов

Posted 29 января, 06:58
Published 29 января, 06:58
Modified 29 января, 10:33
Updated 29 января, 10:33
Источник «Проспекта Мира» в правоохранительных органах сообщил, что, по версии следствия, в 2023–2024 годах Креско передавал взятки от ООО «Промстрой» (эта фирма выступала главным дорожным подрядчиком в городе) за заключение муниципальных контрактов на ремонт дорог. Другие подробности дела пока не раскрываются.
Ранее в Красноярске прошло несколько задержаний по уголовным делам о махинациях при ремонте и строительстве дорог в городе. В июне задержали директора «Промстроя» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП) Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт дорог.
Как выяснилось 19 января, против Креско возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 291.1 УК РФ).
20 января «Единая Россия» временно исключила из партии Креско «до получения результатов рассмотрения дела». 28 января депутаты исключили Креско из горсовета после его заявления об уходе.
Сам Креско с 2012 по 2021 год возглавлял муниципальное САТП, с 2022 по 2023 год руководил муниципальным управлением дорог (УДИБ).