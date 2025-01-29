Экс-депутат Креско мог передать в мэрию Красноярска взятку на 100 миллионов

Ранее в Красноярске прошло несколько задержаний по уголовным делам о махинациях при ремонте и строительстве дорог в городе. В июне задержали директора «Промстроя» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП) Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт дорог.