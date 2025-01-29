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Posted 29 января, 06:37

Published 29 января, 06:37

Modified 29 января, 06:39

Updated 29 января, 06:39

В Красноярск идет мороз до -30. Надолго?

В Красноярск идет мороз до -30. Надолго?

29 января 2025, 06:37
Фото: prmira.ru.
В Красноярск в конце этой рабочей недели придут 30-градусные морозы.

Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в последние дни января в город придут сибирские морозы.

«В ночь на четверг, 30 января, в Красноярске ожидается от -25 до -27. Днем температура воздуха составит -17…-19 градусов. В пятницу и субботу в городе установятся одинаковые температуры: в ночные часы около -28…-30, днем от -22 до -24 градусов.
В воскресенье, 2 февраля, ночью прогнозируется от -26 до -28 градусов. В дневное время на столбике термометра будет около -20».

В выходные ожидается небольшой снег.

Дмитрий Ульянов в беседе с «ПМ» объяснил причины сильного похолодания.

«В Красноярском крае установился антициклон, что приводит к выхолаживанию воздуха на поверхности земли. Соответственно, температура понижается. Это нормальная ситуация».

Предварительно, в начале следующей недели сохранится морозная погода. 3 и 4 февраля в ночные часы ожидается от -26 до -28 градусов. Днем в понедельник будет около -19. Во вторник придет небольшое потепление — в дневные часы прогнозируется до -13 градусов.

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