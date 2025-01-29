В Красноярск идет мороз до -30. Надолго?

Posted 29 января, 06:37
Published 29 января, 06:37
Modified 29 января, 06:39
Updated 29 января, 06:39
Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в последние дни января в город придут сибирские морозы.
«В ночь на четверг, 30 января, в Красноярске ожидается от -25 до -27. Днем температура воздуха составит -17…-19 градусов. В пятницу и субботу в городе установятся одинаковые температуры: в ночные часы около -28…-30, днем от -22 до -24 градусов.
В воскресенье, 2 февраля, ночью прогнозируется от -26 до -28 градусов. В дневное время на столбике термометра будет около -20».
В выходные ожидается небольшой снег.
Дмитрий Ульянов в беседе с «ПМ» объяснил причины сильного похолодания.
«В Красноярском крае установился антициклон, что приводит к выхолаживанию воздуха на поверхности земли. Соответственно, температура понижается. Это нормальная ситуация».
Предварительно, в начале следующей недели сохранится морозная погода. 3 и 4 февраля в ночные часы ожидается от -26 до -28 градусов. Днем в понедельник будет около -19. Во вторник придет небольшое потепление — в дневные часы прогнозируется до -13 градусов.