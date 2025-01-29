В Красноярск идет мороз до -30. Надолго?

Предварительно, в начале следующей недели сохранится морозная погода. 3 и 4 февраля в ночные часы ожидается от -26 до -28 градусов. Днем в понедельник будет около -19. Во вторник придет небольшое потепление — в дневные часы прогнозируется до -13 градусов.