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Posted 29 января, 07:00

Published 29 января, 07:00

Modified 29 января, 07:51

Updated 29 января, 07:51

В Красноярске дешевеет аренда. Квартиры пустуют месяцами

В Красноярске дешевеет аренда. Квартиры пустуют месяцами

29 января 2025, 07:00
Фото: prmira.ru.
В Красноярске стала снижаться стоимость аренды жилья. Это связано с падением спроса.

Как заявила руководитель отдела аренды компании «Этажи» Евгения Жеребцова радио «Красноярск Главный», за прошлый год цены на аренду жилья в Красноярске выросли на 30-35% в сравнении с 2023 годом.

По словам Жеребцовой, для многих красноярцев аренда стала слишком дорогой, и некоторые квартиры пустуют месяцами:

«Многие квартиры просто простаивают, что на сегодняшний день заставляет собственников цены снижать. Мы сейчас наблюдаем снижение примерно на 10% по отношению к декабрю прошлого года. Это вызвано, безусловно, тем, чтобы простимулировать спрос, чтобы та недвижимость, которая застоялась, начала сдаваться».

До наступления сезона — до апреля-мая — цены, говорит эксперт, либо могут еще немного снизиться: на 5-7%, либо заморозятся на текущих показателях.

«Дальше уже только в сезон, возможно, будем наблюдать рост», — подытожила Жеребцова.
  • Ранее мы писали, что в Красноярске за 2024 год в три раза выросло количество предложений по аренде квартир, а стоимость аренды достигла 32,9 тысячи рублей в среднем.
  • Аналитики отмечали, что количество предложений на рынке аренды может увеличиваться из-за «перетока» в сегмент долгосрочной аренды собственников, которые не смогли продать свои квартиры.
  • Как изменились цены на недвижимость в Красноярске за прошлый год, сколько сейчас стоят квартиры и что будет с ипотекой в 2025 году — читайте тут.
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