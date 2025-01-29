В Красноярске дешевеет аренда. Квартиры пустуют месяцами

Posted 29 января, 07:00
Published 29 января, 07:00
Modified 29 января, 07:51
Updated 29 января, 07:51
Как заявила руководитель отдела аренды компании «Этажи» Евгения Жеребцова радио «Красноярск Главный», за прошлый год цены на аренду жилья в Красноярске выросли на 30-35% в сравнении с 2023 годом.
По словам Жеребцовой, для многих красноярцев аренда стала слишком дорогой, и некоторые квартиры пустуют месяцами:
«Многие квартиры просто простаивают, что на сегодняшний день заставляет собственников цены снижать. Мы сейчас наблюдаем снижение примерно на 10% по отношению к декабрю прошлого года. Это вызвано, безусловно, тем, чтобы простимулировать спрос, чтобы та недвижимость, которая застоялась, начала сдаваться».
До наступления сезона — до апреля-мая — цены, говорит эксперт, либо могут еще немного снизиться: на 5-7%, либо заморозятся на текущих показателях.
«Дальше уже только в сезон, возможно, будем наблюдать рост», — подытожила Жеребцова.