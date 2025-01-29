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Posted 29 января, 08:58

Published 29 января, 08:58

Modified 29 января, 11:40

Updated 29 января, 11:40

В Красноярске открылся ещё один визит-центр. Там можно взять лыжи напрокат

В Красноярске открылся ещё один визит-центр. Там можно взять лыжи напрокат

29 января 2025, 08:58
Фото: t.me/verhushina.
В Красноярске открылся новый визит-центр. Он расположился вблизи стадиона «Динамо» и рядом с экопарками «Гремячая грива» и «Березовая роща».

Как сообщила замруководителя администрации губернатора края Юлия Филатова, в визит-центре есть туалеты, раздевалки, камеры хранения и зоны отдыха. Еще там есть прокат беговых лыж и интерактивные карты со всеми маршрутами хайкинга.

«Специально для проката закупили 250 пар новых беговых лыж. А совсем рядом — Березовая роща, чтобы эти лыжи не стояли без дела», — пишет Филатова.

Новый экопарк «Березовая роща» открылся 26 декабря 2023 года. В березовой роще между Свободным и Киренского благоустроили 125 гектаров территории СФУ.

Попасть туда можно на автобусах №2, №38, №63 и №83 — остановка «Краевая детская больница». От остановки нужно пройти метров 300 вглубь рощи: в начале экопарка будет указатель.

Фото: t.me/verhushina

Визит-центр открыт по адресу улица Ленинградская, 5а, строение 1. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

  • Ранее красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев составил маршрут для прогулки по Академгородку на пару часов.
  • Еще один визит-центр, водно-туристический, планируют построить на красноярском острове Молокова. Сейчас разрабатывают конкурсную документацию.
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