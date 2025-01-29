В Красноярске открылся ещё один визит-центр. Там можно взять лыжи напрокат

Posted 29 января, 08:58
Published 29 января, 08:58
Modified 29 января, 11:40
Updated 29 января, 11:40
Как сообщила замруководителя администрации губернатора края Юлия Филатова, в визит-центре есть туалеты, раздевалки, камеры хранения и зоны отдыха. Еще там есть прокат беговых лыж и интерактивные карты со всеми маршрутами хайкинга.
«Специально для проката закупили 250 пар новых беговых лыж. А совсем рядом — Березовая роща, чтобы эти лыжи не стояли без дела», — пишет Филатова.
Новый экопарк «Березовая роща» открылся 26 декабря 2023 года. В березовой роще между Свободным и Киренского благоустроили 125 гектаров территории СФУ.
Попасть туда можно на автобусах №2, №38, №63 и №83 — остановка «Краевая детская больница». От остановки нужно пройти метров 300 вглубь рощи: в начале экопарка будет указатель.
Визит-центр открыт по адресу улица Ленинградская, 5а, строение 1. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00.