В Красноярске открылся ещё один визит-центр. Там можно взять лыжи напрокат

Как сообщила замруководителя администрации губернатора края Юлия Филатова, в визит-центре есть туалеты, раздевалки, камеры хранения и зоны отдыха. Еще там есть прокат беговых лыж и интерактивные карты со всеми маршрутами хайкинга.