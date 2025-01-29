В Красноярске открылся предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c от МТС

Posted 29 января, 07:18
Published 29 января, 07:18
Modified 29 января, 07:44
Updated 29 января, 07:44
Смартфон доступен в трех цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом. HONOR X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, модель устойчива к повреждениям и обладает кремний-углеродной батареей повышенной емкости в 6600 мА·ч. Модель получила 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами.
Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров. Специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надежным спутником для любых сценариев. Интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе технологий искусственного интеллекта позволяет поддерживать до 50 минут непрерывных звонков при уровне заряда всего 2%.
HONOR X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38 990 рублей, а модели 12+256 ГБ — 40 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок часы HONOR CHOICE Watch, а также расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.
«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов — смартфоны стоимостью от 30 до 40 тысяч рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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