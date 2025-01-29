В Красноярске открылся предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c от МТС

Смартфон доступен в трех цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом. HONOR X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, модель устойчива к повреждениям и обладает кремний-углеродной батареей повышенной емкости в 6600 мА·ч. Модель получила 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами.