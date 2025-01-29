В Красноярске воспитательницу детского сада обвинили в избиении детей

Posted 29 января, 04:17
Published 29 января, 04:17
Modified 29 января, 12:00
Updated 29 января, 12:00
Мама одного из воспитанников детсада №106 на Ольховой Яна рассказала ТВК, что няня якобы хватала за руку ее сына и ударила по ягодицам.
Красноярка узнала об этом после того, как оформила подписку и посмотрела записи с камер видеонаблюдения.
По словам девушки, за день до случившегося ее супруг заметил на шее сына ссадины. Воспитатели объяснили травмы тем, что дети подрались друг с другом.
Кроме того, красноярка утверждает, что на камерах увидела, как сотрудница вывела из спальни находящегося на адаптации мальчика, кинула на пол и ударила тапками.
Как говорит Яна, во время разговора няня якобы заявила, что она ничего подобного не делала. После того, как сотруднице показали видео, то она ответила: «Ничего, что на меня ребенок кидается?».
«Проспект Мира» попытался связаться с заведующей детсада №106. Однако в приемной нам сообщили, что руководитель учреждения не будет комментировать ситуацию и, попросили обратиться в управление образования.
В ведомстве нам рассказали, что информация о противоправном поведении младшего воспитателя поступила 27 января.
«Для проведения проверки информация направлена в полицию, прокуратуру Советского района и комиссию по делам несовершеннолетних Советского района. На данный момент женщина отстранена от работы. Проводится служебное расследование».
В прокуратуре корреспонденту «ПМ» заявили, что они организовали проверку по обращению заведующей детского сада.
«Заведующая по сообщению родительницы и видеозаписям написала, что младший воспитатель несколько раз толкнула и ударила шлепком воспитанника. Сейчас в учреждении проводится служебное расследование, младший воспитатель отстранена, отобраны объяснения».
В МВД сообщили, что сейчас инспекторы ПДН проводят проверку и выясняют все подробности случившегося.