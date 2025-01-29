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Posted 29 января, 04:17

Published 29 января, 04:17

Modified 29 января, 12:00

Updated 29 января, 12:00

В Красноярске воспитательницу детского сада обвинили в избиении детей

В Красноярске воспитательницу детского сада обвинили в избиении детей

29 января 2025, 04:17
Фото: tvknews.ru.
В Красноярске сотрудницу детсада №106 обвинили в жестоком обращении с детьми. Прокуратура и полиция проводят проверку.

Мама одного из воспитанников детсада №106 на Ольховой Яна рассказала ТВК, что няня якобы хватала за руку ее сына и ударила по ягодицам.

Красноярка узнала об этом после того, как оформила подписку и посмотрела записи с камер видеонаблюдения.

По словам девушки, за день до случившегося ее супруг заметил на шее сына ссадины. Воспитатели объяснили травмы тем, что дети подрались друг с другом.

Кроме того, красноярка утверждает, что на камерах увидела, как сотрудница вывела из спальни находящегося на адаптации мальчика, кинула на пол и ударила тапками.

Видео: tvknews.ru.

Как говорит Яна, во время разговора няня якобы заявила, что она ничего подобного не делала. После того, как сотруднице показали видео, то она ответила: «Ничего, что на меня ребенок кидается?».

«Проспект Мира» попытался связаться с заведующей детсада №106. Однако в приемной нам сообщили, что руководитель учреждения не будет комментировать ситуацию и, попросили обратиться в управление образования.

В ведомстве нам рассказали, что информация о противоправном поведении младшего воспитателя поступила 27 января.

«Для проведения проверки информация направлена в полицию, прокуратуру Советского района и комиссию по делам несовершеннолетних Советского района. На данный момент женщина отстранена от работы. Проводится служебное расследование».

В прокуратуре корреспонденту «ПМ» заявили, что они организовали проверку по обращению заведующей детского сада.

«Заведующая по сообщению родительницы и видеозаписям написала, что младший воспитатель несколько раз толкнула и ударила шлепком воспитанника. Сейчас в учреждении проводится служебное расследование, младший воспитатель отстранена, отобраны объяснения».

В МВД сообщили, что сейчас инспекторы ПДН проводят проверку и выясняют все подробности случившегося.

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