В Красноярский край идут 40-градусные морозы

Posted 29 января, 06:42
Published 29 января, 06:42
Modified 29 января, 06:44
Updated 29 января, 06:44
В центральных и южных районах края в ночь на четверг, 30 января, ожидается от -23 до -28, местами ниже -30 градусов.
Днем в центральных районах возможен мороз в пределах -15…-20, местами до -25…-30. В южных районах в дневные часы обещают около -8…-13, местами до -18 градусов.
«В пятницу, субботу и воскресенье по территориям прогнозируются морозы. В ночные часы будет -25…-30, местами столбик термометра опустится до -35…-40 градусов. Днем ожидается от -19 до -24, местами до -29…-34.
В воскресенье в дневное время в южных и центральных районах края на 3 градуса теплее. Затем ожидается небольшая тенденция на потепление. При этом ночные температуры сохранятся в пределах от -23 до -30, местами до -33…-40 градусов».
Предварительно, во вторник, 4 февраля, в южных и центральных районах днем будет от -10 до -15 градусов, местами до -24.