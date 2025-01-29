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Posted 29 января, 06:42

Published 29 января, 06:42

Modified 29 января, 06:44

Updated 29 января, 06:44

В Красноярский край идут 40-градусные морозы

В Красноярский край идут 40-градусные морозы

29 января 2025, 06:42
Фото: prmira.ru.
В Красноярском крае в ближайшие дни наступят 40-градусные морозы. Об этом «ПМ» рассказал глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В центральных и южных районах края в ночь на четверг, 30 января, ожидается от -23 до -28, местами ниже -30 градусов.

Днем в центральных районах возможен мороз в пределах -15…-20, местами до -25…-30. В южных районах в дневные часы обещают около -8…-13, местами до -18 градусов.

«В пятницу, субботу и воскресенье по территориям прогнозируются морозы. В ночные часы будет -25…-30, местами столбик термометра опустится до -35…-40 градусов. Днем ожидается от -19 до -24, местами до -29…-34.
В воскресенье в дневное время в южных и центральных районах края на 3 градуса теплее. Затем ожидается небольшая тенденция на потепление. При этом ночные температуры сохранятся в пределах от -23 до -30, местами до -33…-40 градусов».

Предварительно, во вторник, 4 февраля, в южных и центральных районах днем будет от -10 до -15 градусов, местами до -24.

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