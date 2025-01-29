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Posted 29 января, 03:27

Published 29 января, 03:27

Modified 29 января, 03:27

Updated 29 января, 03:27

В крае больше 100 пар поженились в первую «красивую» дату 2025 года

В Красноярском крае за день поженились больше 100 пар. Все из-за «красивой» даты

29 января 2025, 03:27
Фото: 1MI.

В крае больше 100 пар поженились в первую «красивую» дату 2025 года

В Красноярском крае больше 100 пар зарегистрировали брак в «красивую» дату — 25 января.

В краевом агентстве ЗАГС рассказали, что в «красивую» дату — 25.01.2025 — поженились 128 пар. В ведомстве объяснили ажиотаж тем, что это была первая «красивая» дата в 2025 году.

В ЗАГСе отмечают, что уже многие пары хотят зарегистрировать брак 25.05.2025. Из-за этого в воскресенье, 25 мая, в Красноярске будет работать отдел ЗАГСа по Кировскому и Свердловскому району. Он уже принимает заявление на эту дату.

А во Дворце бракосочетания и в отделе ЗАГС по Советскому району на 25 мая не осталось свободных мест. На эту дату заявление подали больше 40 пар.

  • Ранее ЗАГС назвал красивые даты для свадьбы на 2025 год.
  • В ЗАГСе предупреждали, что заключение брака производится по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления. Будущим молодоженам рекомендовали заранее подавать заявление на регистрацию на желаемое число.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Свадьба#ЗАГС#Дата#Брак
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