В Красноярском крае за день поженились больше 100 пар. Все из-за «красивой» даты

Posted 29 января, 03:27
Published 29 января, 03:27
Modified 29 января, 03:27
Updated 29 января, 03:27
В краевом агентстве ЗАГС рассказали, что в «красивую» дату — 25.01.2025 — поженились 128 пар. В ведомстве объяснили ажиотаж тем, что это была первая «красивая» дата в 2025 году.
В ЗАГСе отмечают, что уже многие пары хотят зарегистрировать брак 25.05.2025. Из-за этого в воскресенье, 25 мая, в Красноярске будет работать отдел ЗАГСа по Кировскому и Свердловскому району. Он уже принимает заявление на эту дату.
А во Дворце бракосочетания и в отделе ЗАГС по Советскому району на 25 мая не осталось свободных мест. На эту дату заявление подали больше 40 пар.