В Красноярском крае за день поженились больше 100 пар. Все из-за «красивой» даты

В ЗАГСе отмечают, что уже многие пары хотят зарегистрировать брак 25.05.2025. Из-за этого в воскресенье, 25 мая, в Красноярске будет работать отдел ЗАГСа по Кировскому и Свердловскому району. Он уже принимает заявление на эту дату.