В Модульбанке сообщили об открытии канала о финансовой грамотности для бизнеса

Недавно на YouTube заработал канал Модульбанка. Он был создан для предпринимателей — изначальной целевой аудитории этой финансовой организации. Сейчас Модульбанк позиционирует себя как предпринимательский хаб. На его канале, дублированном на Rutube и в Vk, публикуются последние новости из мира бизнеса и финансов, происходит обмен опытом с действующими биржевыми экспертами. Управляющий директор банка Никита Константинов и другие эксперты выступают в роли спикеров площадки. Они рассказывают о том, как начать собственное дело, привлечь финансирование и заплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. Вскоре на канале выйдет серия видеороликов для подростков и начинающих бизнесменов.