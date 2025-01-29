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Posted 29 января, 07:21

Published 29 января, 07:21

Modified 29 января, 07:21

Updated 29 января, 07:21

В Модульбанке сообщили об открытии канала о финансовой грамотности для бизнеса

29 января 2025, 07:21
Специалисты сообщают о кризисной ситуации, с которой столкнулись многие бизнес-школы, — во всем мире значительно упал спрос на образовательные программы МВА по подготовке экспертов в области управления и бизнеса.

Новую тенденцию можно объяснить рядом причин, при этом основных — всего две. Ввиду трансформации структуры экономики все большее количество людей предпочитает выбирать статус самозанятых, происходит сокращение количества менеджеров-управленцев. Кроме того, повсеместно повышается интерес к обучению в формате онлайн. Онлайн-программы, обеспечивающие возможность самостоятельного построения образовательной траектории, привлекают все больше слушателей. Они позволяют получать только действительно необходимые знания и экономить таким образом время и финансы.

Наполняемые специализированным контентом о финансовой грамотности интернет-ресурсы помогают выбрать стратегию для запуска и управления собственным бизнесом. На сегодняшний день они являются отличным источником информации и вдохновения для представителей бизнеса. Об этом информирует 56orb.ru.

Крупными предпринимателями, инвесторами, трейдерами и банковскими организациями массово запускаются образовательные интернет-площадки для предпринимателей.

На YouTube стремительно набирают популярность такие авторские проекты, как «Деньги не спят», «Дневник предпринимателя» и другие. Обучающий контент активно публикуется и на площадке Telegram. Примером такого ресурса является канал Сбербанка «Трансформатор».

Недавно на YouTube заработал канал Модульбанка. Он был создан для предпринимателей — изначальной целевой аудитории этой финансовой организации. Сейчас Модульбанк позиционирует себя как предпринимательский хаб. На его канале, дублированном на Rutube и в Vk, публикуются последние новости из мира бизнеса и финансов, происходит обмен опытом с действующими биржевыми экспертами. Управляющий директор банка Никита Константинов и другие эксперты выступают в роли спикеров площадки. Они рассказывают о том, как начать собственное дело, привлечь финансирование и заплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. Вскоре на канале выйдет серия видеороликов для подростков и начинающих бизнесменов.

Специалисты убеждены, что обучение основам предпринимательской деятельности продолжит активно уходить в онлайн. Среди положительных сторон удаленной формы обучения по сравнению с традиционным очным следует отметить экономию времени и финансов, доступность программ вне зависимости от местонахождения слушателя, свободный график, индивидуальный темп и план обучения, а также большой выбор вариантов подачи материала (видеолекции, вебинары, интерактивные задачи, тестирование, тематические форумы). Очевидные преимущества такого формата мотивируют начинающих предпринимателей сделать выбор в пользу онлайн-обучения, поскольку они способствуют лучшему усвоению информации для ее применения на практике.

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