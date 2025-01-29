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Posted 29 января, 02:24

Published 29 января, 02:24

Modified 29 января, 12:01

Updated 29 января, 12:01

В прокат вышел мультфильм про унесенного ветром пса Везунчика в Норильске

В прокат вышел мультфильм про унесенного ветром пса Везунчика в Норильске

29 января 2025, 02:24
Фото: arnorilsk.ru.
В широкий прокат вышел короткометражный мультфильм «Нелетная погода» (0+). В сюжет вошла реальная история о собаке, которая пропала во время метели в Норильске.

Над анимационным фильмом работали авторы «Смешариков» вместе с норильчанами, которые прошли курс «Художник-аниматор» Академии креативных индустрий АРН.

По сюжету, пес по кличке Везунчик едет в автомобиле со своим хозяином. В какой-то момент водитель вышел из машины на улицу во время метели и пропал.

Видео: arnorilsk.ru.

После этого за собакой начинает подглядывать белое облако. Везунчик выбирается из машины, но его уносит сильным ветром…

Авторы мультфильма говорят, что сюжет корометражки основан на реальных событиях. Несколько лет назад в Норильске йорка по кличке Тошка унесло ветром на неделю. Нашли собаку в 5 километрах от дома.

С владельцем этой собаки поговорили журналисты «КП-Красноярск». Он рассказал, что в тот день, когда их питомца унесло ветром, они вышли на прогулку без поводка. Собаку вернул другой местный житель, после того как увидел объявление о поисках.

#София Штейнберг#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Норильск#Красноярский край#Собака#Мультфильм#Метель
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