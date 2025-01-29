В прокат вышел мультфильм про унесенного ветром пса Везунчика в Норильске

Posted 29 января, 02:24
Published 29 января, 02:24
Modified 29 января, 12:01
Updated 29 января, 12:01
Над анимационным фильмом работали авторы «Смешариков» вместе с норильчанами, которые прошли курс «Художник-аниматор» Академии креативных индустрий АРН.
По сюжету, пес по кличке Везунчик едет в автомобиле со своим хозяином. В какой-то момент водитель вышел из машины на улицу во время метели и пропал.
После этого за собакой начинает подглядывать белое облако. Везунчик выбирается из машины, но его уносит сильным ветром…
Авторы мультфильма говорят, что сюжет корометражки основан на реальных событиях. Несколько лет назад в Норильске йорка по кличке Тошка унесло ветром на неделю. Нашли собаку в 5 километрах от дома.
С владельцем этой собаки поговорили журналисты «КП-Красноярск». Он рассказал, что в тот день, когда их питомца унесло ветром, они вышли на прогулку без поводка. Собаку вернул другой местный житель, после того как увидел объявление о поисках.