prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 10:54

Published 29 января, 10:54

Modified 29 января, 10:56

Updated 29 января, 10:56

В районе кладбища Бадалык планируют сделать новую развязку

В районе кладбища Бадалык планируют сделать новую развязку

29 января 2025, 10:54
Фото: t.me/gradvestnik.
В Красноярске в районе кладбища Бадалык хотят реконструировать часть Енисейского тракта, сообщили в мэрии.

Планируется, что развязка увеличит пропускную способность на перекрестке улицы Ремесленной с Енисейским трактом.

«Сделать это можно, исключив возможность разворота, а также переведя светофор в двухфазовый режим, чтобы регулировка была возможна только для пешеходов», — пояснили в администрации.

Для реконструкции участка нужно внести изменения в проект планировки и проект межевания. Сделать это смогут только после публичных слушаний — они будут идти до 19 февраля.

Собрание, где можно подробнее узнать о развязке и задать свои вопросы, пройдет 5 февраля в 17:30 на Карла Маркса, 95 — в зале заседаний №303 департамента градостроительства.

В мэрии обещают, что в рамках реконструкции участка к кладбищу сделают удобный подъезд и организуют парковочные места.

  • Ранее стали известно, что на Бадалыке появится крематорий — департамент градостроительства выдал разрешение на строительство. Инвестор получил разрешения спустя четыре года попыток.
  • Еще в мэрии решили, что для кладбища Бадалык разработают общую концепцию благоустройства воинских захоронений. К самим работам планируют приступить в следующем сезоне.
Читайте также:
Развязку на 2-ю Брянскую признали недостаточной: 8 лет назад на ней сэкономилиВ Красноярске планируют построить новую дорогу из Тихих зорь на СвердловскуюПубликуем список дорог, которые планируют построить в Красноярске за три года
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Развязка#Мэрия Красноярска#Бадалык#Реконструкция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика