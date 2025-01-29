В районе кладбища Бадалык планируют сделать новую развязку

Posted 29 января, 10:54
Published 29 января, 10:54
Modified 29 января, 10:56
Updated 29 января, 10:56
Планируется, что развязка увеличит пропускную способность на перекрестке улицы Ремесленной с Енисейским трактом.
«Сделать это можно, исключив возможность разворота, а также переведя светофор в двухфазовый режим, чтобы регулировка была возможна только для пешеходов», — пояснили в администрации.
Для реконструкции участка нужно внести изменения в проект планировки и проект межевания. Сделать это смогут только после публичных слушаний — они будут идти до 19 февраля.
Собрание, где можно подробнее узнать о развязке и задать свои вопросы, пройдет 5 февраля в 17:30 на Карла Маркса, 95 — в зале заседаний №303 департамента градостроительства.
В мэрии обещают, что в рамках реконструкции участка к кладбищу сделают удобный подъезд и организуют парковочные места.