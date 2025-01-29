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Posted 29 января, 05:59

Published 29 января, 05:59

Modified 29 января, 07:57

Updated 29 января, 07:57

В Сосновоборске двое подростков избили прохожего. Следователи ищут пострадавшего

В Сосновоборске двое подростков избили прохожего. Следователи ищут пострадавшего

29 января 2025, 05:59
Фото: СК Красноярского края.
В Сосновоборске двое подростков избили прохожего мужчину. Пострадавшего сейчас ищет СК.

По версии следствия, около полуночи 4 октября 2024 года трое подростков были около магазина «Солнышко» на улице Ленинского комсомола. Двое из них избили мужчину. Третий, как уточнили нам в СК, «стоял рядом». Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

СК опубликовал видео, из которого вырезан момент избиения. В записи показаны фрагменты до и после: сначала мужчина идет по улице, за ним бегут подростки. После мужчине с земли помогают подняться три человека.

Видео: СК Красноярского края.

В СК уточнили, что пострадавшему оказали помощь посторонняя женщина и две девушки.

Подростков нашли. Им 16 и 17 лет. По их словам, мужчина приставал к их знакомой. Знакомую допросили, но она опровергает слова парней — мужчина не приставал к ней, а лишь просил телефон позвонить.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Сейчас они ищут пострадавшего и свидетелей — тех, кто обладает информацией, просят позвонить по номеру 8 (391) 227–06–45. Анонимность гарантируется.

В СК предполагают, что мужчина получил «незначительные» травмы, поэтому сам не обращался в полицию.

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