В Сосновоборске двое подростков избили прохожего. Следователи ищут пострадавшего

Posted 29 января, 05:59
Published 29 января, 05:59
Modified 29 января, 07:57
Updated 29 января, 07:57
По версии следствия, около полуночи 4 октября 2024 года трое подростков были около магазина «Солнышко» на улице Ленинского комсомола. Двое из них избили мужчину. Третий, как уточнили нам в СК, «стоял рядом». Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.
СК опубликовал видео, из которого вырезан момент избиения. В записи показаны фрагменты до и после: сначала мужчина идет по улице, за ним бегут подростки. После мужчине с земли помогают подняться три человека.
В СК уточнили, что пострадавшему оказали помощь посторонняя женщина и две девушки.
Подростков нашли. Им 16 и 17 лет. По их словам, мужчина приставал к их знакомой. Знакомую допросили, но она опровергает слова парней — мужчина не приставал к ней, а лишь просил телефон позвонить.
Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Сейчас они ищут пострадавшего и свидетелей — тех, кто обладает информацией, просят позвонить по номеру 8 (391) 227–06–45. Анонимность гарантируется.
В СК предполагают, что мужчина получил «незначительные» травмы, поэтому сам не обращался в полицию.