Яндекс 360: в 2024 г. 23% электронных писем для жителей Красноярска оказались спамом

Всего же в 2024 году почтовые серверы Яндекс 360 обработали около 86,7 млрд входящих писем. Около четверти всего потока — 21,1 млрд — технология «Спамооборона» отправила в спам или заблокировала как потенциально опасные. При этом общий объем спама в последние годы снижается: в 2019 году было обработано и обезврежено 29,9 млрд вредоносных писем, что на 8,8 млрд спам-писем больше, чем в прошлом году.