Жители Зеленой рощи паникуют из-за «маньяка» и просят перевести школу на удаленку

Posted 29 января, 10:04
Published 29 января, 10:04
Modified 29 января, 10:06
Updated 29 января, 10:06
В воскресенье, 26 января, в соцсетях появились фотографии, на которых 11 экипажей ДПС собрались в одном дворе на Мате Залки. Пользователи утверждали, что полицейские якобы ловят «маньяка», который «насилует детей». Позднее в полиции назвали эту информацию фейком и сказали, что полиция приезжала во двор из-за другой «оперативной работы сотрудников».
Однако в чатах жителей Зеленой рощи появились новые сообщения. В них сообщается, что 27 января некий мужчина пристал к 15-летней школьнице в подъезде: якобы не давал пройти и напал на лестничной площадке. В сообщениях говорится, что отец школьницы спугнул неизвестного, но догнать не смог. В тот же вечер, по словам местной жительницы, несколько мужчин из близлежащих домов решили сделать обход, но никого не нашли.
Жительница одного из домов на Ястынской рассказала ТВК, что в местных чатах уже несколько недель обсуждают информацию о подозрительном мужчине. В них пишут якобы и о других случаях. По рассказу жительницы, мама одной девочки заявила, что незнакомец преследовал ее дочь от ТЦ «Комсомольский» до дома. Еще сообщается, что подозрительный мужчина следил за другой девочкой, однако она забежала в магазин и попросила прогнать его.
После в чатах появился ролик с неким мужчиной, который заходит в подъезд примерно в то же время, когда произошел случай со школьницей. При этом жители не уверены, что человек, изображенный на видео, тот, из-за кого они переживают.
Родители школьников рассказали журналистам, что обратились к руководству школу №141, которая находится недалеко. Они переживают и просят перевести детей на удаленку.
«ПМ» обратился в школу за комментарием, однако директор отказалась общаться с корреспондентом. Журналистам ТВК в учреждении сказали, что «у них все спокойно» — детей переведут на дистант только в случае, если поступят рекомендации от полиции.
В полиции «Проспекту Мира» опровергли информацию о нападении на 15-летнюю школьницу, но сам случай действительно был. Мужчина, как указали родители в заявлении, шел за девочкой.
«Родители девочки в своем сообщении указали, что мужчина просто шел за ней следом. Про нападение даже речи не было.
Сейчас проводится проверка и устанавливается личность мужчины».
Других заявлений и сообщений о подозрительном мужчине к полицейским не поступало.