Жители Зеленой рощи паникуют из-за «маньяка» и просят перевести школу на удаленку

Жительница одного из домов на Ястынской рассказала ТВК, что в местных чатах уже несколько недель обсуждают информацию о подозрительном мужчине. В них пишут якобы и о других случаях. По рассказу жительницы, мама одной девочки заявила, что незнакомец преследовал ее дочь от ТЦ «Комсомольский» до дома. Еще сообщается, что подозрительный мужчина следил за другой девочкой, однако она забежала в магазин и попросила прогнать его.