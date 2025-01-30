Экс-главу управления дорог Евгения Жвакина оставили в СИЗО

Posted 30 января, 08:30
Published 30 января, 08:30
Modified 30 января, 10:30
Updated 30 января, 10:30
Ранее в СК сообщали, что с сентября 2018 по декабрь 2019 года руководитель УДИБ Жвакин через двух посредников, одним из которых выступил первый заммэра Алексей Давыдов, получил от генерального директора компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна частями взятку более 73 миллионов рублей. Так, полагает следствие, руководитель УДИБ помогал фирме выиграть тендер на дорожные работы в Красноярске.
Жвакина задержали в начале декабря 2024 года. С 6 декабря он находится в СИЗО.
Железнодорожный районный суд продлил Жвакину меру пресечения в виде заключения под стражу — до 4 апреля 2025 года.
Помимо Жвакина, в Красноярске задержали еще нескольких человек по уголовным делам о махинациях при ремонте и строительстве дорог в городе. В июне задержали директора «Промстроя» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт дорог.
Как выяснилось 19 января, против экс-депутата и бывшего чиновника Павла Креско возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Евгений Жвакин был главой УДИБ с 2017 по 2019 год. С 2019 по 2020 год он занимал пост вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства. В 2020 году его снова назначили главой УДИБ, где он проработал до 2022 года.