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Posted 30 января, 10:09

Published 30 января, 10:09

Modified 30 января, 10:11

Updated 30 января, 10:11

Эксперты Авито Работы дали советы соискателям

Эксперты Авито Работы дали советы соискателям

30 января 2025, 10:09
Фото: Изображение Midjourney.
По данным платформы 71% россиян, ищущих работу через интернет, используют специализированные платформы. Эксперты Авито Работы рассказали, как соискателям применять фильтры, оформлять резюме и взаимодействовать с работодателями для быстрого трудоустройства.

Настройка поиска вакансий

В первую очередь, определитесь с тем, какой именно формат вас устраивает и правильно отфильтруйте вакансии, такое позволяют любые платформы по поиску работы:

  • Вид занятости помогает выбрать между полной, частичной, временной работой или стажировкой.
  • График включает варианты от фиксированного до вахтового, что актуально для студентов или совмещающих подработку.
  • Зарплата и частота выплат (ежедневно, раз в неделю) позволяют отсечь неподходящие финансовые условия.

Слишком строгие настройки могут сократить количество подходящих вакансий. Если результатов мало, попробуйте убрать 1–2 фильтра или расширить географию поиска

Создание резюме: от идеи до реализации

Резюме — это «визитная карточка» соискателя. HR-специалисты советуют заполнять все разделы:

  • Опыт работы: Укажите не только названия компаний и должностей, но и ключевые обязанности. Например, вместо «менеджер по продажам» напишите: «Увеличил ежемесячную выручку отдела на 25% через внедрение CRM-системы».
  • Образование: Добавьте не только вуз, но и курсы повышения квалификации, если они связаны с должностью.
  • Навыки: Выделите 3–5 ключевых компетенций. Для бухгалтера это может быть «работа в 1С», для водителя — «знание маршрутов региона».

Особое внимание уделите разделу «О себе». Здесь стоит кратко описать сильные стороны: «Готов к ненормированному графику», «Имею опыт управления командой из 10 человек».

Фотография увеличивает просмотры резюме на 40%. Выберите нейтральное изображение в деловом стиле — без яркого макияжа, шляп или посторонних фонов.

Стратегия откликов: как общаться с работодателями

После настройки резюме переходите к активным действиям. Минимальная норма — 10 откликов в день. Даже если вакансия кажется неидеальной, напишите работодателю: иногда в процессе диалога выясняется, что требования гибкие.

Если резюме ещё не готово, можно отправить краткую заявку с указанием опыта и навыков. Например: «Работал администратором 2 года. Ищу позицию в сфере гостеприимства».

Важно: 70% работодателей просматривают отклики в первые 48 часов. Старайтесь отвечать на новые вакансии оперативно.

Суммируем советы:

  • Используйте фильтры для точного поиска, но не бойтесь экспериментировать с настройками.
  • Заполняйте резюме максимально подробно — это повышает доверие работодателей.
  • Откликайтесь на 10+ вакансий ежедневно и настраивайте уведомления.
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