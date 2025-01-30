Это батл? Депутат Пензина ответила на реакцию Лолиты

Posted 30 января, 11:21
Published 30 января, 11:21
Modified 30 января, 11:36
Updated 30 января, 11:36
25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».
В сети начались споры. Обсуждение проходило и в телеграм-канале Лолиты под постом о срыве концертов в Кемерове и Новокузнецке. Несколько красноярцев спросили, состоится ли концерт в Красноярске, одна из жительниц упомянула заявление Пензиной.
«У нас в Красноярске тоже есть депутатша, которая против концерта 11.02. Стала такой активной, прошла по всем СМИ и источникам, чтобы отменили ваш концерт».
Аккаунт официального чата Лолиты ответил на это сообщение так:
«А это самый простой ход, чтобы тебя узнали)). Называется просто и используется вечно: „обосри известного человека и тебя запомнят“. Комплекс Герострата))».
Пензина ответила на это в своем телеграм-канале:
«Всемирно известная актриса и певица (но это не точно) Лолита Милявская потратила на меня, смертную, свое драгоценное время. Снизошла, так сказать, с пьедестала. Я бы остановилась на двух деталях ее цитаты.
Уважаемая Лолита, использование в речи слов, связанных с актами дефекации, очень красноречивы и они свидетельствуют о том, что несмотря на вашу зрелость имеется застревание в возрасте от 1,5 до 3,5 лет, так считал всемирно известный психиатр Зигмунд Фрейд. Возможно, поэтому вы периодически входите не в ту дверь.
Деталь вторая, и уверена, что она взаимосвязана с первой. Наделяя меня комплексом Герострата, вы тем самым пытаетесь себя олицетворить с Артемидой — богиней целомудрия, Лолита Марковна, целомудрия!!! Но мне думается, что для женщины, способной публично ползать в полуголом виде на коленях — это прямо перебор…»
На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого концерты Лолиты и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске.
Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».