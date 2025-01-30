Избиратели то исчезают, то появляются: что происходит с выборами в Красноярском крае?

Posted 30 января, 06:02
Published 30 января, 06:02
Modified 30 января, 06:11
Updated 30 января, 06:11
Избирательная комиссия Красноярского края опубликовала данные, согласно которым к началу 2025 года число избирателей в регионе вновь возросло, достигнув показателей, которые были зафиксированы в начале 2024 года. Однако этому предшествовало резкое и необъяснимое сокращение списков избирателей, на которое обратил внимание депутат Законодательного собрания Алексей Бойков. Он заявил, что в марте 2024 года, после проведения выборов президента, количество избирателей в крае уменьшилось на 147 816 человек по сравнению с началом года. По словам депутата, на 1 января 2024 года в списках избирателей значилось 2 029 325 человек, а уже на 1 июля 2024 года их осталось 1 977 685 человек.
Депутат отметил, что проблема носила массовый характер. В течение трех дней голосования на выборах президента, депутаты ЛДПР и избирательные комиссии получали многочисленные обращения от людей, которые обнаруживали, что их нет в списках избирателей. Бойков, описывая реакцию избирателей, заявил: «Люди просто не могли себя найти [в избирательных списках]. Их вписали в дополнительные списки. От людей было некое негодование. То есть человек на выборы губернатора приходил и голосовал, а тут его нет».
Избирательная комиссия, в свою очередь, пояснила, что формирует списки на основании информации, предоставленной главами муниципалитетов. Муниципальные власти, в свою очередь, ссылаются на данные, полученные от МВД, служб исполнения наказаний, судов и других уполномоченных органов. В крайизбиркоме также отметили, что на каждых выборах поступают подобные обращения, и что если у избирателя есть активное избирательное право, то его включают в дополнительные списки.
Однако Бойков обратил внимание на то, что особенно сильное сокращение числа избирателей наблюдалось в некоторых районах Красноярского края. Он отметил, что в Абанском районе число избирателей сначала уменьшилось на 19,86%, а потом увеличилось на 21,47%. В Большеулуйском районе сокращение составило 15,37%, а прирост — 16,79%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других районах, включая Канский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Назаровский, Новоселовский и Тасеевский.
«Они могли вычеркнуть людей, чтобы показать максимальную явку на выборах. Процент проголосовавших высчитывается не по количеству реальных избирателей, а только по тем, которые есть в списках. Соответственно, если люди вычеркнуты, то можно явку поднять с реальных 60% до 80%. Так и получилось в Идринском районе, где явка составила 98%. Это нереальные для Красноярского края показатели. Она как раз и составила столько, потому что почти каждого третьего избирателя попросту вычеркнули», — предположил депутат.
В заключение, Бойков заявил, что такое резкое изменение численности избирателей может говорить о возможных манипуляциях при подсчете голосов.
«Такое массовое изменение числа избирателей может свидетельствовать о возможности искажения волеизъявления граждан, как при подведении итогов выборов в 2024 году, так и при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в 2025 году. Также эти обстоятельства могут указывать на недопустимое качество работы должностных лиц, в том числе органов местного самоуправления, при определении численности избирателей в ряде муниципальных образований края, вплоть до манипулирования данными», — считает Бойков.
Он также сообщил, что обратился в прокуратуру края с просьбой организовать проверки и установить «истинные причины 20-процентного изменения численности избирателей» в отдельных муниципальных образованиях Красноярского края.