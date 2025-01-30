Избиратели то исчезают, то появляются: что происходит с выборами в Красноярском крае?

Избирательная комиссия Красноярского края опубликовала данные, согласно которым к началу 2025 года число избирателей в регионе вновь возросло, достигнув показателей, которые были зафиксированы в начале 2024 года. Однако этому предшествовало резкое и необъяснимое сокращение списков избирателей, на которое обратил внимание депутат Законодательного собрания Алексей Бойков. Он заявил, что в марте 2024 года, после проведения выборов президента, количество избирателей в крае уменьшилось на 147 816 человек по сравнению с началом года. По словам депутата, на 1 января 2024 года в списках избирателей значилось 2 029 325 человек, а уже на 1 июля 2024 года их осталось 1 977 685 человек.