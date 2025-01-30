Как легко и без стресса сменить профессию

Небольшой резервный фонд поможет сменить профессию без серьезных финансовых потерь. Если переход в другую компанию может привести к увеличению зарплаты, то при смене специальности вам, как начинающему работнику новой сферы, будут платить меньше. Поэтому особенно важно заранее создать запас средств, чтобы сделать переход более комфортным. Чем раньше вы начнете копить, тем лучше. Даже если резерв не понадобится, эти деньги можно будет использовать для других целей.