Как легко и без стресса сменить профессию

Posted 30 января, 06:15
Published 30 января, 06:15
Modified 30 января, 10:40
Updated 30 января, 10:40
На рынке труда происходят стремительные изменения, и появляются новые профессии, о существовании которых мы даже не подозревали еще несколько лет назад. Например, 15-20 лет назад никто не слышал о таких должностях, как SMM-менеджер или менеджер маркетплейсов. Неудивительно, что с появлением новых профессий растет и количество желающих их освоить.
Замечено, что чаще всего о смене карьеры задумываются люди в возрасте 35 лет и старше. Однако возраст не является определяющим критерием, и бояться перемен не стоит даже тем, кто просто хочет доработать несколько лет до пенсии.
Популярная сфера, в которой соискатели стремятся развиваться больше всего — информационные технологии. Это направление сейчас весьма притягательно, поскольку в нем открыто много вакансий, предлагается конкурентоспособная заработная плата, а также доступное образование через различные курсы и онлайн-школы. Это позволяет сделать первые шаги в новой профессиональной жизни без особых хлопот и даже параллельно старой работе.
Необходимость смены профессии может быть вызвана разными обстоятельствами — от неудовлетворенности нынешней работой до стремления найти работу мечты и построить в ней карьеру.
Некоторые люди устают от однообразия, другие осознают, что их интересы и ценности изменились, а третьих к переменам толкает внешняя нестабильность или жизненные обстоятельства. Какими бы ни были причины, такой переход всегда связан с определенными рисками и трудностями, преодолеть которые помогут советы специалистов.
Первым шагом к переменам должно стать осознание того, что текущая работа перестала приносить удовлетворение. Это легко заметить: если вы больше не испытываете эмоционального подъема от выполнения своих обязанностей, возможно, пришло время переосмыслить свою жизнь. Попытайтесь понять, в чем причина.
Вот что советует эксперт, старший партнер и сооснователь агентства M-Choice Executive Search по поиску и подбору руководителей высшего и среднего звена Наталья Павлова:
«Задайте себе вопросы: что именно вас не устраивает в текущей работе? Есть ли шанс на улучшение в рамках этой профессии? Какие области смежные с вашей специализацией могут принести вам новые возможности? Это может быть гораздо менее стрессовым и более логичным решением».
Если вы просто устали или испытываете выгорание, не спешите уходить с работы. Достаточно восстановить свои физические и эмоциональные силы, чтобы продолжить трудиться на привычном месте. Однако, если отдых не помогает, возможно, действительно стоит настроиться на перемены.
Небольшой резервный фонд поможет сменить профессию без серьезных финансовых потерь. Если переход в другую компанию может привести к увеличению зарплаты, то при смене специальности вам, как начинающему работнику новой сферы, будут платить меньше. Поэтому особенно важно заранее создать запас средств, чтобы сделать переход более комфортным. Чем раньше вы начнете копить, тем лучше. Даже если резерв не понадобится, эти деньги можно будет использовать для других целей.
Прежде чем кардинально изменить свою профессиональную сферу, постарайтесь получить о ней как можно больше информации. Ваше представление о новой работе может быть слишком идеализированным, поэтому важно понять, как все устроено на самом деле.
Лучший способ что-то узнать о профессии — обратиться к карьерному консультанту или поговорить с людьми, уже работающими в этой области. Пусть они поделятся своим опытом и расскажут, чего ожидать на самом деле.
Если есть возможность, попробуйте пройти стажировку или хотя бы понаблюдать за рабочим процессом изнутри. Однако будьте осторожны: один день в новой роли может не дать полного представления о работе.
Иногда переход на новую работу может существенно повлиять на жизнь ваших близких, например, уменьшить общий семейный доход. Поэтому стоит собрать семейный совет и обсудить свои планы. Если вы осознаете, что нуждаетесь в поддержке — эмоциональной или финансовой — открыто сообщите это тем, кто вам дорог.
Если вам кажется, что близкие не одобрят решение о смене деятельности, постарайтесь спокойно убедить их в том, что это действительно необходимость, а не прихоть. Подойдите к процессу серьезно: подготовьтесь к серьезному разговору, обдумайте аргументы.
«Понятно, что процесс смены работы связан с волнением, но разговаривайте о том, как планируете справляться. Близкие должны видеть ваш план, ваши шаги, уверенность. Поддержка важна, но она не будет продуктивной, если на протяжении всего разговора вы только жалуетесь», — советует специалист.
Когда все теоретические моменты продуманы, пора переходить к практике. Действуйте последовательно и без лишней спешки — избыток стресса в и без того сложный момент ни к чему.
Найдите хорошее учебное заведение или полезные курсы, которые помогут освоиться в новой сфере. Не стоит переживать из-за возраста и думать, что время, оптимальное для обучения, прошло. В современном мире с его постоянными переменами человек вынужден учиться новому всю жизнь даже в рамках одной профессии.
Читайте специализированную литературу, блоги, смотрите видео и не стесняйтесь задавать вопросы — это важно для уточнения неочевидных рабочих нюансов.
Учебные заведения часто предлагают помощь в составлении резюме, однако такие резюме могут быть слишком шаблонными, особенно в сфере информационных технологий. Это становится очевидным, и работодатели быстро отсеивают таких кандидатов.
Важно правильно оформить свой предыдущий опыт, чтобы показать его ценность в новой профессиональной области. Пишите о нем развернуто, но без приукрашивания. Делайте упор на практических достижениях, даже если их совсем немного. Не забывайте и про soft skills — напишите о том, как вы развиваете стрессоустойчивость, насколько преуспели в тайм-менеджменте, как хорошо умеете работать в команде.
Смена профессии — это серьезный шаг, который может вызвать сильное эмоциональное напряжение. Даже если на новом месте все идет хорошо, есть риск нарушить гармонию в отношениях с близкими, поскольку все внимание начинает концентрироваться на новой деятельности.
Если раньше вы часто проводили время с семьей, а теперь, из-за учебы или новой работы, стали видеться с ними реже, это может вызвать конфликты. Чтобы избежать недоразумений, заранее обсудите новый распорядок дня и обязательно объясните своим близким, как долго будут продолжаться изменения и как они отразятся на их жизни.
Если начало нового карьерного пути не задалось — это тоже не повод вымещать негатив на близких. Наталья Павлова объясняет:
«Не требуйте от близких решений ваших проблем. К примеру, если вас не берут на работу, не ждите от партнера, что он будет вам помогать решить все вопросы или принимать за вас важные решения. Понимание того, что близкие могут вас поддержать, но не должны решать все за вас, поможет избежать разочарования и напряжения».
Отдых является важнейшей составляющей любого процесса, особенно когда мы переходим в новую сферу деятельности. Это касается не только работы, но и жизни в целом. Правильное планирование времени для отдыха, занятий физической активностью и увлечениями помогает поддерживать баланс и эффективно справляться со стрессом.
«Находите время для хобби, прогулок, для того, чтобы отдыхать и „перезагружаться“. Так вы сможете поддерживать свою энергетику и не превращать свои близкие отношения в стрессовую ситуацию», — советует эксперт.
Попробуйте найти альтернативные методы управления эмоциями. Это может быть физическая активность, хобби, практики осознанности — всё, что помогает достичь эмоционального равновесия. Также полезно общение с коллегами или близкими людьми, которые сталкивались с подобными изменениями.
Когда вы переходите в новую профессиональную сферу, вы можете обнаружить, что ваши новые коллеги моложе вас, но при этом имеют больший опыт. Это может вызвать у вас чувство собственной неполноценности. Однако не стоит беспокоиться.
Каждый человек проходит свой уникальный путь, и обстоятельства, в которых он оказывается, по-разному влияют на формирование его навыков и достижений. Важно оценивать не возраст, а реальные профессиональные качества. Если ваши молодые коллеги добились успеха в чем-то, не стесняйтесь учиться у них. Возможно, со временем вы сами станете наставником для нового сотрудника, независимо от его возраста.
Если вас все же пугают сложности перехода между профессиями, задумайтесь о так называемом горизонтальном карьерном росте. Возможно, вам будет проще освоиться в смежной сфере деятельности, без ощутимых потерь денег и времени.
«Мало кто знает, но даже бухгалтер может стать экспертом по налоговому праву или работать с международными стандартами. Это гораздо менее стрессово, чем становиться пиарщиком или дизайнером, и при этом перспективы не хуже», — отмечает Наталья Павлова.